Confirman que noviembre tendrá seis días sin bancos: el cronograma sin atención

La histórica visita del papa León XIV a Argentina tendrá, entre sus muchos efectos, una consecuencia directa: habrá por lo menos cinco días sin bancos. A esto se le suma el feriado por el Día de la Soberanía Nacional, lo que da un noviembre con seis días donde no habrá atención en las sucursales bancarias de todo el país. Mientras tanto, hay un día que es feriado solo en la provincia de Buenos Aires pero todavía no se sabe qué pasará con los bancos en el distrito. Y los empleados, además, cobrarán un bono millonario.

El cronograma de días sin bancos empieza el viernes 6, Día del Bancario. Sigue el sábado 7 y el domingo 8, por el fin de semana; el lunes 9, por el feriado nacional, y el martes 10, por el feriado bancario dispuesto por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Así, la atención presencial quedará interrumpida durante cinco días consecutivos en todo el país y se espera que se retome el miércoles 11 de noviembre.

Sin embargo, en la provincia de Buenos ese día también fue declarado feriado provincial por la visita del Pontífice, por lo que podría haber una jornada adicional sin actividad en las sucursales alcanzadas por la medida.

No habrá atención bancaria presencial en todo el país durante 5 días.

Bono de más de $ 2 millones

El feriado del viernes recuerda la fundación de la Asociación Bancaria, el 6 de noviembre de 1924. Como ocurre cada año, durante esa jornada no habrá atención habitual por ventanilla en las entidades financieras.

Además, los trabajadores del sector recibirán un bono de $ 2.275.519,25.

Desde el viernes 6 hasta el martes 10 inclusive, los bancos permanecerán cerrados y no habrá atención presencial en las sucursales de todo el país.

Atención online

Aunque las sucursales permanezcan cerradas, los usuarios podrán continuar realizando distintas operaciones mediante los canales electrónicos. Las transferencias, los pagos de servicios, las consultas de saldos y movimientos y las operaciones a través de home banking y aplicaciones móviles seguirán disponibles.

También funcionarán los cajeros automáticos para extracciones y otras operaciones habilitadas, además de los pagos con tarjetas de débito y crédito y las transacciones mediante billeteras virtuales.

Una vez superada esta seguidilla de días sin atención, noviembre tendrá otro feriado bancario nacional el lunes 23, por el traslado de la conmemoración del Día de la Soberanía Nacional.