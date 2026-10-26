El Vaticano anunció oficialmente el viaje del papa León XIV a Sudamérica, que incluirá paradas en Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre de 2026. En Argentina, el pontífice estará presente desde el domingo 8 hasta el miércoles 11 del mismo mes.

Durante su estadía en el país, el papa recorrerá las ciudades de Buenos Aires, Córdoba y Luján. Entre las actividades programadas, se destaca la misa que celebrará el martes 10 en Córdoba, una de las principales citas religiosas de la visita.

"Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida. Que este viaje sea una ocasión para abrir nuestros corazones los unos a los otros, fortalecer nuestra comunión como hermanos y hermanas, y renovar nuestro compromiso de anunciar el Evangelio con alegría", publicó en sus redes oficiales.

Además de las celebraciones litúrgicas, la agenda del pontífice contempla encuentros con autoridades políticas, líderes de diversos sectores sociales y representantes de distintas comunidades religiosas. También se realizarán reuniones pastorales que buscan fortalecer los vínculos con la sociedad argentina.

Esta gira forma parte de un recorrido más amplio que el papa León XIV realizará por la región, reafirmando su compromiso con los países sudamericanos y su presencia en la vida espiritual y social de sus habitantes.