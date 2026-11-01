Montenegro defendió a los agentes tras el operativo en la costa: "Voy a bancar siempre a los que visten uniforme"

Durante un operativo policial de control de motocicletas realizado esta madrugada en la zona costera, se produjo un momento de tensión cuando uno de los efectivos interceptó de manera violenta a una moto en la que viajaban dos personas.

De acuerdo con las imágenes captadas por peatones, a las que accedió 0223, el conductor intentó escapar por la rampa junto a su acompañante, pero uno de los policías se cruzó en su camino y golpeó el vehículo. Como consecuencia de la maniobra, ambos ocupantes perdieron el equilibrio y terminaron sobre el asfalto.

A través de redes sociales, el intendente Guillermo Montenegro, señaló que "cuando nombramos a la “Patrulla Municipal”, nos olvidamos de que la componen personas. Son agentes que ponen el cuerpo, en el sentido más literal del término".

Por el hecho que tomó relevancia en las últimas horas durante un operativo en la costa, indicó: "Quiero llevar tranquilidad sobre el estado del agente L.M. : me comuniqué con él y está en óptimas condiciones. Me transmitió su convencimiento de que es por acá y de que no hay que aflojar".

Asimismo, agradeció el acompañamiento policial en el operativo. "Quiero felicitar a quienes se arriesgan y decirles cuánto me llenan de orgullo. Voy a bancar siempre a los que visten uniforme y cumplen el deber".

"Es importante que la calle sea de la gente y no de los que no dejan vivir", concluyó. El episodio generó repercusiones en las redes sociales y volvió a poner el foco sobre los procedimientos de control vehicular que lleva adelante la Patrulla Municipal en distintos sectores de Mar del Plata.