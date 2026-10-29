Montenegro pidió una prórroga para presentar el Presupuesto 2027 a la espera definiciones de Provincia

El Municio requiere referencias sobre ingresos que estarán contenidas en el presupuesto provincial.

El intendente Guillermo Montenegro pidió al Concejo Deliberante una prórroga para presentar el Presupuesto 2027, en un planteo que ingresó a horas del vencimiento del plazo legal y establece como nueva fecha límite el 16 de noviembre para elevar el cálculo de gastos y recursos correspondiente al ejercicio 2027, junto con las ordenanzas Fiscal e Impositiva.

La solicitud busca extender el calendario previsto para la presentación de las cuentas del próximo año. Sin embargo, hasta el momento no se difundió el contenido completo del planteo ni se conocieron oficialmente los fundamentos específicos con los que el Departamento Ejecutivo justificó la nueva postergación.

Según fuentes consultadas por 0223, uno de los factores que vuelve a quedar bajo la lupa es la falta de definiciones presupuestarias de la Provincia de Buenos Aires. Al igual que ocurrió durante la elaboración de las cuentas municipales para 2026, el gobierno bonaerense todavía no presentó su proyecto para el próximo ejercicio, por lo que aún no se conocen todas las referencias necesarias para proyectar los recursos que recibirá General Pueyrredon.

Un trámite. El Concejo Deliberante habilitará la prórroga solicitada por Montenegro.

Entre esos ingresos se encuentran los fondos provenientes de los distintos regímenes de coparticipación provincial y otras partidas que se distribuyen entre los municipios bonaerenses. Esas transferencias forman parte de las variables que debe contemplar la administración local para calcular los recursos disponibles y definir cómo distribuirá el gasto durante el año próximo.

En tanto, el Municipio si cuenta con las referencias macroeconómicas del Presupuesto 2027 de Nación, que prevé una inflación del 18% y un crecimiento de la economía en torno al 5%. Sin embargo, los antecedentes no le brindan buenos augurios a los números pautados por el ministro Luis Caputo: para este año había calculado 10,5% de inflación, la cual terminará siendo superior al triple.

Un antecedente que se repite

La situación tiene un antecedente directo en el proceso de elaboración del Presupuesto 2026. A fines de octubre del año pasado, el Ejecutivo también solicitó una prórroga y señaló la ausencia del proyecto presupuestario bonaerense como uno de los principales motivos para postergar la presentación de las cuentas municipales.

En aquel momento, el gobierno local planteó la necesidad de contar con mayores precisiones sobre los recursos que la Provincia asignaría a los 135 municipios, especialmente en materia de coparticipación y otras partidas. Posteriormente, un nuevo pedido de extensión hizo hincapié en la conveniencia de incorporar información actualizada sobre los distintos regímenes de distribución de fondos provinciales.

El intendente Montenegro solicitó a los concejales un plazo extra de dos semanas para terminar de definir el Presupuesto 2027.

La demora terminó prolongándose durante varios meses. El Presupuesto 2026 atravesó sucesivas prórrogas y el Municipio debió extender la vigencia de las cuentas del ejercicio anterior mientras continuaba la discusión sobre el nuevo esquema de gastos y recursos.

La Ley Orgánica de las Municipalidades establece que los departamentos ejecutivos deben elevar el presupuesto del año siguiente antes del 31 de octubre. La normativa contempla, a su vez, la posibilidad de que el Concejo Deliberante autorice una prórroga ante un pedido fundamentado del intendente.