Ante la amenaza de El Niño, pusieron en marcha el nuevo Centro Único de Emergencias en Mar del Plata

En el marco del fortalecimiento de la capacidad de prevención y respuesta ante situaciones de alerta, el intendente Guillermo Montenegro recorrió las instalaciones del nuevo Centro Único de Emergencias de Mar del Plata, ubicado en Guanahani 4499, que ya se encuentra en funcionamiento.

El espacio constituye una base operativa para la coordinación de las emergencias en la ciudad y región, y su objetivo es concentrar en un mismo lugar a las áreas responsables de intervenir ante situaciones críticas, permitiendo organizar recursos, tomar decisiones conjuntas y desplegar rápidamente los equipos necesarios para asistir a los vecinos.

Su objetivo es concentrar en un mismo lugar a las áreas responsables de intervenir ante situaciones críticas.

El Centro Único de Emergencias reúne a la Dirección de Defensa Civil, la Dirección de Riesgos Especiales y Rescates de la provincia de Buenos Aires y el Servicio de Guardavidas, con especial énfasis en la coordinación entre Nación, Provincia y el Municipio. Además, articula de manera permanente con los servicios de Salud, Desarrollo Social, Bomberos y las áreas de servicios públicos.

Esta estructura permite coordinar la intervención de más de 1.000 trabajadores especializados de distintas áreas y jurisdicciones, que pueden ser convocados y desplegados según la magnitud y las características de cada emergencia.

El espacio permite organizar recursos, tomar decisiones conjuntas y desplegar rápidamente los equipos necesarios para asistir a los vecinos.

Mar del Plata se prepara ante el fenómeno de El Niño

La puesta en funcionamiento cobra especial relevancia ante el fenómeno de El Niño y la posibilidad de que se registren eventos climáticos severos. Este escenario refuerza la importancia de anticiparse a posibles contingencias climáticas, fortalecer los mecanismos de prevención y contar con una estructura preparada para responder ante temporales, inundaciones y otros eventos extremos.

Uno de los principales avances de la novedad es la centralización operativa. Ante una emergencia, las distintas áreas deberán trabajar desde una mesa de coordinación conjunta, evitando demoras en la comunicación y facilitando la toma de decisiones. El objetivo es que cada organismo conozca su responsabilidad y que todos los recursos disponibles puedan actuar de manera coordinada.

Entre otras razones, el centro fue puesto en marcha ante las advertencias por el fenómeno El Niño.

Por su lado, el jefe comunal destacó la importancia de contar con una estructura preparada para actuar ante situaciones críticas y extraordinarias: “Cuando ocurre una emergencia, el vecino no puede esperar a que las distintas áreas se pongan de acuerdo. Hay que saber quién hace qué, tener los equipos preparados y actuar inmediatamente. En una situación crítica, cada minuto cuenta”, explicó.

Con esta nueva infraestructura, Mar del Plata fortalece su capacidad de prevención, coordinación y respuesta ante emergencias, con un sistema que reúne a los principales organismos operativos y permite actuar de manera conjunta frente a situaciones que requieren intervenciones inmediatas.