Talento marplatense: la historia detrás de Pastech, el proyecto que se ganó un viaje a Silicon Valley

Pastech, la startup marplatense del área de la tecnología agrícola, se consagró ganadora de Aticma Emprende 2025 y ya transita su experiencia en Silicon Valley, donde busca potenciar su crecimiento y proyectarse a escala global.

Esta solución AgTech nació con un objetivo claro: el de resolver la falta de medición precisa de la disponibilidad de pasto. “Surge con la idea de combinar ciencia, tecnología y experiencia de campo para transformar la forma en que se maneja la ganadería pastoril, pasando del ‘más o menos’ a decisiones basadas en datos objetivos”, explicó el CEO, Fernando Genin.

El equipo fundador de la startup reúne a tres perfiles diferentes y complementarios. Genin aporta la mirada tecnológica y de transformación digital; Alejandra Marino, la experiencia en producción de recursos forrajeros y logística; y Juan Insua, el conocimiento en investigación, pasturas y nutrición animal. Esa combinación les permitió desarrollar una solución integral, que articula distintas herramientas tecnológicas.

La propuesta de Pastech incluye un pasturómetro electrónico, imágenes satelitales, drones con sensores multiespectrales y algoritmos de estimación e inteligencia artificial, todo integrado en una plataforma web de gestión. Este sistema permite medir biomasa forrajera, estimar la disponibilidad de pasto y mejorar la planificación productiva.

“El aporte central es transformar la gestión ganadera de una lógica basada en la intuición hacia una basada en datos medibles”, explicó Genin y, en esa línea, destacó que la tecnología no solo mejora la toma de decisiones, sino que también impacta directamente en la rentabilidad del productor y en la sostenibilidad del sistema.

Según explicó Genin, el uso más eficiente del recurso forrajero permite optimizar la carga animal, reducir costos de suplementación y evitar el sobrepastoreo, contribuyendo al cuidado del suelo y al uso responsable de los recursos naturales. “No se trata solo de medir pasto, sino de convertir esa medición en una herramienta concreta de gestión económica y productiva”, remarcó el CEO.

De Mar del Plata a Silicon Valley

La participación en Aticma Emprende fue un paso clave el camino de Pastech porque se constituyó como una instancia de validación y visibilidad dentro del ecosistema tecnológico. “Representa una oportunidad estratégica de crecimiento, porque permite mostrarse frente a inversores, empresas e instituciones, y demostrar que la solución tiene potencial real de impacto”, indicó Genin.

Además, el reconocimiento refuerza el posicionamiento de la startup como una empresa de base tecnológica nacida en Mar del Plata, pero con proyección internacional. Y en esa línea Genin subrayó el valor simbólico del logro, ya que evidencia que desde la ciudad se pueden desarrollar soluciones innovadoras para industrias tradicionales como el agro.

El premio incluyó un viaje a Silicon Valley, donde el equipo ya se encuentra participando de actividades de vinculación y aprendizaje. Lejos de considerarlo un punto de llegada, desde Pastech lo entienden como un desafío: “No significa éxito automático. Significa exponerse al estándar más alto de innovación y volver con una visión mucho más ambiciosa sobre lo que la empresa puede llegar a ser”.

Para Pastech "Silicon Valley no es turismo empresarial", sino una instancia de aceleración estratégica. El objetivo central está en absorber conocimiento, generar contactos y validar la propuesta en uno de los ecosistemas más competitivos del mundo. El próximo paso será escalar su tecnología y consolidarse como una solución definitiva para una ganadería más eficiente, rentable y sostenible.

Aticma Emprende 2025

Los proyectos finalistas de ATICMA Emprende 2025 fueron cuatro. El premio principal fue para Pastech, pero también se presentó Prompeo, con una propuesta de solución de observabilidad SEO enfocada en modelos de lenguaje (LLMs); Silver5, con un sistema de automatización con inteligencia artificial aplicado al trading de criptomonedas y OpenCourt, que exhibió una plataforma digital para la gestión de competencias deportivas.

La edición 2025 de ATICMA Emprende contó con 150 proyectos inscriptos, 18 seleccionados y una final con alto nivel competitivo. Además del viaje a Silicon Valley, los participantes accedieron a beneficios como oficinas gratuitas y acompañamiento estratégico. Esta iniciativa se considera una de las más importantes para el desarrollo del ecosistema tecnológico local, generando oportunidades concretas de crecimiento, visibilidad y conexión con redes globales de innovación.