Avanza en la región un proyecto para formar mano de obra especializada en maquinaria agrícola

Impulsan la apertura en Balcarce de un centro de formación en maquinaria agrícola.

En el partido de Balcarce se dio un nuevo paso en la construcción de una propuesta educativa vinculada al desarrollo productivo local y regional con el avance de un proyecto para crear un centro de formación tecnológica orientado a la maquinaria agrícola.

La iniciativa, que se encuentra en etapa de planificación, surge como respuesta a una demanda creciente del sector agropecuario: la necesidad de contar con personal capacitado para operar, mantener y aprovechar al máximo equipos cada vez más complejos desde el punto de vista tecnológico.

Participación tripartita

En ese marco, autoridades municipales, provinciales y referentes del ámbito educativo mantuvieron un encuentro de trabajo en el que se delinearon los principales ejes de un proyecto que apunta a articular formación y empleo. La propuesta contempla la participación del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET), la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense y el municipio.

Según lo previsto, el INET aportaría equipamiento, herramientas y simuladores a través de programas de financiamiento, mientras que la provincia se encargaría del diseño curricular y la asignación de docentes. Por su parte, el municipio tendría a su cargo la infraestructura y la gestión necesaria para concretar la puesta en marcha.

Autoridades apuntan a capacitar jóvenes en maquinaria agrícola con un nuevo centro tecnológico.

Por un desarrollo productivo más amplio

Más allá de la creación del centro, la iniciativa abre la puerta a un desarrollo educativo más amplio, que podría incluir en el futuro una escuela secundaria técnica con orientación específica en maquinaria agrícola, fortaleciendo así la formación desde etapas tempranas.

En una ciudad de Balcarce con fuerte impronta agropecuaria, donde conviven productores, contratistas y empresas vinculadas al sector, la falta de mano de obra calificada aparece como una limitante para el crecimiento. En ese sentido, el proyecto busca no solo ampliar la oferta educativa, sino también generar oportunidades laborales y mejorar la competitividad del entramado productivo.

La propuesta se inscribe en una línea de trabajo que apuesta a vincular la educación con las necesidades concretas del territorio, promoviendo una formación con salida laboral directa y acompañando el avance tecnológico del sector agropecuario.