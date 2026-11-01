¿Querés ganarte una carpa todo el verano? Un refugio lanza una rifa para ayudar a los animalitos

El sorteo es de una carpa para seis personas en un balneario de Punta Mogotes

Falta poco más de un mes para el inicio formal de la temporada 2026/2027 y, una de las redes de tránsito de animales más grande de Mar del Plata lanzó, como todos los años, el sorteo de una carpa durante toda la temporada en un reconocido balneario de la ciudad como una forma de recaudar fondos que le permitan saldar las deudas que mantienen con los pet shops y veterinarias, y continuar salvando vidas de mascotas en estado de vulnerabilidad.

En diálogo con 0223, Laura Golmar, titular de “Patitas Mdp” explicó que la gran rifa del refugio tiene un premio de una temporada desde diciembre 2026 hasta finales de marzo de 2027 para seis personas en el Balneario 1 de Punta Mogotes, que es un balneario “pet friendly”, cuenta además con piscina y cochera incluida.

En ese marco, adelantó que el sorteo se realizará el último día de noviembre en Lotería Nacional y cada número tiene un valor de 15 mil pesos, pero también pueden adquirirse dos números por 20 mil. “Quedan 150 números todavía”, dice Golmar a tiempo que detalló que lo recaudado se utilizará para afrontar los gastos que generan las mascotas. “Tenemos todos los meses, más de 5 millones de pesos que juntar, y es una locura”, dice.

Quienes quieran participar del sorteo pueden adquirir sus números escribiendo al 2235119007.

La rifa de la carpa para la temporada no es la única iniciativa de la proteccionista para generar ingresos. El domingo 8 de noviembre, además realizarán un bingo en Sarmiento 2670. Allí, además del bingo propiamente dicho habrá sorteos, una feria americana y buffet.