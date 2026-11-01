Alvarado y Kimberley ya tienen rivales: a qué equipos se enfrentarán en cuartos de final

El "Torito" y el "Dragón" ya conocen a sus rivales para la siguiente instancia en busca del ascenso a la Primera Nacional.

El Federal A ya tiene armado el cuadro de cuartos de final de la Reválida y los dos representantes de Mar del Plata conocen el camino que deberán recorrer para seguir soñando con el ascenso a la Primera Nacional. Alvarado se medirá con Sarmiento de La Banda, mientras que Kimberley tendrá enfrente a Olimpo de Bahía Blanca, en dos series que prometen máxima exigencia.

La última plaza se definió con la clasificación de Sarmiento de La Banda, que avanzó pese a caer 4-2 ante Atenas de Río Cuarto en el partido de vuelta. El equipo santiagueño había ganado 3-0 en la ida y logró sostener la ventaja en el global, que terminó 5-4. De esta manera, el equipo bandeño será el próximo obstáculo para el Torito, dirigido por Pablo Martel.

El conjunto de Mataderos eliminó este domingo en una serie muy ajustada a Sportivo Las Parejas. Primero ganó 1-0 como visitante y luego perdió hoy 2-1 en la revancha, resultado que dejó el global igualado 2-2. La mejor ubicación en la fase anterior le permitió avanzar por ventaja deportiva. Ahora deberá viajar el próximo fin de semana a Santiago del Estero para disputar el primer encuentro y luego definirá la clasificación en el estadio José María Minella.

Por su parte, Kimberley afrontará un desafío de peso frente a Olimpo. El equipo de Mariano Mignini dejó en el camino a Argentino de Monte Maíz tras empatar 0-0 como visitante y 1-1 en el José Alberto Valle, con gol de Santiago Castillo en la revancha. Al igual que Alvarado, el Dragón consiguió avanzar por ventaja deportiva, pero en esta instancia ese beneficio será para el conjunto bahiense: la serie comenzará en Mar del Plata y se resolverá en el estadio Roberto Carminatti.

El resto de los cuartos de final tendrá los cruces entre Cipolletti y Juventud Antoniana, y Gimnasia de Chivilcoy frente a Douglas Haig de Pergamino. Con el cuadro completo, Alvarado y Kimberley mantienen viva la ilusión marplatense en la Reválida. El Torito buscará dar otro paso ante un rival santiagueño que viene de una clasificación sufrida, mientras que el Dragón intentará superar a uno de los históricos de la categoría. El objetivo para ambos es el mismo: meterse en semifinales y seguir en carrera por el segundo ascenso a la Primera Nacional.