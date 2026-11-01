Hoteles de Iosfa y despidos: "El objetivo es entregarlos a un grupo inversor que vive haciendo negocios del Estado"

Aseguran que "quienes no son necesarios quedarían en la órbita del Ministerio de Defensa para que el organismo determine su continuidad o no".

A partir de que se oficializara el inicio del proceso de disolución y posterior liquidación del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (Iosfa), desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) advirtieron que la intención del organismo es "quedarse solamente con 1000 de los 2450 trabajadores con los que contaba", medida que alcanzaría a los casi 200 empleados de los hoteles y la farmacia en Mar del Plata. Señalan que "el objetivo es entregarlos a un grupo inversor que vive haciendo negocios del Estado".

Consultado por la medida, el secretario gremial de ATE Mar del Plata, Diego Lencinas, consideró que el sector se encuentra "sufriendo las decisiones Gobierno nacional hace más de 2 años, no solamente por su elección de avanzar en un plan sistemático de desguace del Estado como nunca se ha visto en democracia, sino también por la cuestión salarial y las indefiniciones con respecto a los distintos organismos, como es el caso de la Iosfa".

Iosfa recortaría a 1450 trabajadores en toda la Argentina, según informaron desde ATE.

Según graficó en diálogo con Extra, la radio de 0223, en diciembre de 2023 se trataba de "una obra social que tenía superávit", hasta que "este gobierno se dedicó pura y exclusivamente a destrozarla", generando que en la actualidad "la deuda multimillonaria que vuelva inviable la atención para los afiliados".

"Hablamos de la tercera obra social más grande del país, donde convergen no solamente el personal militar y sus familiares, sino también el personal civil que trabaja en las distintas dependencias del Ministerio de Defensa. En nuestra ciudad nos encontramos con tres grandes dependencias de la entidad: los hoteles Antártida y Tierra del Fuego, las oficinas de la obra social y la farmacia propia de Iosfa", explicó el líder sindical.

Se confirmó el cierre total de las instalaciones, afectando a 177 trabajadores de la obra social, sumando también el cierre de su farmacia histórica.

A pesar del valor que supo tener, remarcó que "en este momento peligra la continuidad de los trabajadores de la farmacia y de los hoteles Antártida y Tierra del Fuego", ya que los contratos fueron renovados hasta el 30 de noviembre. En un inicio la fecha límite era el 30 de septiembre, luego el gremio logró extenderla al 4 de febrero, pero finalmente no se cumplió y resta un mes para que cerca de 200 personas pierdan sus empleos en Mar del Plata, según precisó.

En ese sentido, comentó que hubo un nuevo comunicado oficial en el que informaron que los trabajadores de Iosfa "van a quedar en disponibilidad, salvo aquellos que la obra social, la nueva estructura denominada Osfa, considere primordiales para la atención", mientras que "quienes no son necesarios quedarían en la órbita del Ministerio de Defensa para que el organismo determine la continuidad o no de estos trabajadores".

También remarcan que la intención es continuar con "la destrucción del Estado".

Conforme a Lencinas, la intención de Osfa es "quedarse solamente con 1000 de los 2450 trabajadores con los que contaba en todo el país, despidiendo a 1450 que en la ciudad representan a 177 familias".

"En el Hotel Antártida hay trabajadores que llevan más de 30 años de antigüedad. Esos compañeros difícilmente puedan reubicarse y conseguir un empleo en otro ámbito. Además, nos referimos a lugares autosustentables, por lo que no buscan optimizar, sino que el objetivo es ahorrar. Los tres son redituables y generan ganancias, e incluso la farmacia es la que más ganancias genera en toda la obra social. El objetivo es seguir avanzando en la destrucción del estado", cuestionó el referente de ATE local.

A su vez, no descartó que detrás de esta medida existan "intereses del sector privado" y "que intenten quedarse con los hoteles que se destacan por su historia y ubicación, y también tienen afluencia durante todo el año y una clientela fija que les permite generar ganancias permanentemente".

En último lugar, el secretario gremial recordó que una situación parecida ocurre en el complejo de Chapadmalal e intuyó que en los hoteles "tienen un objetivo similar", que sería "entregarlos a un grupo inversor que vive haciendo negocios del Estado".