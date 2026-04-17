Diez robos en cuatro meses: condenaron a “Cristian "El Guachín" Monje

Mientras aguarda la realización del juicio por el asesinato de un kiosquero en febrero de 2025, un delincuente con un extenso prontuario fue condenado a ocho años de prisión como autor y coautor de diez robos a comercios en un lapso de cuatro meses: a Cristian “El Guachín” Monje también lo declararon reincidente.

Monje fue detenido el 6 de febrero del año pasado, apenas 77 horas después de matar de un disparo en la cabeza al kiosquero Cristian Velázquez en el comercio de Jacinto Peralta Ramos al 700. Por ese hecho será juzgado junto al sujeto que ingresó con él para cometer el robo.

Cuando Monje fue identificado se conoció que era investigado por una serie de asaltos a comercios cometidos entre septiembre de 2024 y enero de 2025: fueron diez robos en total por los que se presentó un acuerdo de juicio abreviado ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°1.

La seguidilla comenzó el 16 de septiembre de 2024 cuando junto a un cómplice no identificado ingresaron a una veterinaria en la avenida Antártida Argentina al 2500 en la que redujeron al dueño, empleado, clientes y proveedores para escapar con 200 mil pesos, celulares, herramientas y documentación.

Tras un robo que cometió junto a una mujer el 14 de diciembre de ese mismo año, Monje protagonizó un raid delictivo de tres hechos en menos de una hora y con la misma modalidad: dos autores, uno armado dentro, otro en moto fuera. El saldo de los robos del 24 de diciembre fue casi un millón de pesos, celulares y otros bienes.

Robo en el que mató al kiosquero.

Con el análisis de declaraciones, análisis de cámaras de seguridad y otras tareas, el fiscal Fernando Berlingeri estableció que Monje también cometió otros dos robos el 30 de diciembre en dos comercios de los que escapó con más de dos millones de pesos, balanzas, postnet, celulares y billeteras.

Los últimos tres hechos imputados ocurrieron entre el 14 y el 30 de diciembre, en dos como único autor y el restante acompañado, y reiteró la modalidad de amenazar con un arma de fuego a los comerciantes.

Monje actuó sistemáticamente con un patrón repetido: usaba armas, lo esperaba un acompañante en moto, repetía la vestimenta y había una planificación previa, ya que las víctimas eran frecuentemente mujeres solas.

Fiscal Fernando Berlngeri.

En la sentencia a la que tuvo acceso este medio, el Juez Facundo Gómez Urso se descartaron cuestiones eximentes de la responsabilidad penal y atenuantes, pero se valoró como agravante que los hechos fueron cometidos contra comercios de puertas abiertas al público en general, lo que disminuye la capacidad de las víctimas de anticipar las intenciones ilícitas de quienes ingresan, favoreciendo así el éxito de la empresa criminal.

También valoraron que en siete de los diez robos las víctimas fueron mujeres “lo que las ha colocado en una situación de desventaja física natural, logrando con mayor facilidad el designio criminal”.

Cristian Néstor Monje fue hallado coautor en nueve hechos y autor del restante, diez hechos en concurso real, y condenado a ocho años de prisión, accesorias legales y costas del proceso. A partir de una pena única anterior, también se lo declaró reincidente.