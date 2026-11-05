Mató a la pareja de un disparo en el cuello: le dictaron la prisión preventiva

El imputado sería uno de los delincuentes que en diciembre ingresó a un corralón y le dispararon en el rostro a Darío Tapia, quien murió un mes después.

En línea con el pedido que hizo el fiscal Carlos Russo en cumplimiento de los plazos procesales, el Juzgado de Garantías N°5 dictó la prisión preventiva de José Cejas Urbistondo por el femicidio de Aylén Rocío Nuñez cometido hace un mes en el barrio Las Heras.

La Unidad Funcional de Instrucción N°7 le imputa al sujeto de 39 años los delitos de Homicidio doblemente agravado por ser cometido por un hombre en contra de una mujer en un contexto de violencia de género, y por la utilización de un arma de fuego y portación de arma de fuego de uso civil sin contar con autorización legal, y portación de arma de fuego de guerra sin contar con autorización legal, en concurso ideal.

Cejas Urbistondo llevaba dos armas de fuego al momento de ser detenido.

De acuerdo a la investigación, minutos antes de las diez de la mañana del 6 de octubre pasado en el marco de una situación de violencia de género, el imputado le efectuó un disparo a Nuñez en la parte izquierda de su cuello, generándole heridas en la arteria carótida y en la vena yugular que le provocaron la muerte en forma prácticamente inmediata.

Antes del homicidio, durante la comisión del mismo y con posterioridad mientras intentaba huir del personal policial que se hizo presente en el lugar, Cejas Urbistondo portaba, sin poseer autorización legal para ello, dos armas de fuego: un revólver calibre .32 largo y un revólver calibre .38, ambos cargados con municiones aptas para el disparo.

El acusado permanecerá alojado en la Unidad Penal N° 44 de Batán.

Para el juez Gabriel Bombini, la medida de coerción personal solicitada por el Ministerio Público Fiscal encuentra su justificación en la elevada penalidad en expectativa derivada de la imputación endilgada y que, eventualmente, sería de efectivo cumplimiento. Cejas registra sentencias condenatorias previas, la última dictada en el mismo Juzgado de Garantías en mayo de 2025 de seis meses de prisión de efectivo cumplimiento, por resultar autor penalmente responsable del delito de Hurto agravado por su comisión en escalamiento en grado de tentativa, más la declaración de reincidencia.

Tal como adelantó 0223, al momento de la detención el imputado registraba un pedido de captura activo por el delito de Homicidio calificado criminis causa en concurso real con robo agravado por su comisión en poblado y en banda y por el uso de arma de fuego y de arma en sentido impropio: sería uno de los delincuentes que en diciembre de 2025 ingresó al corralón ubicado en Fortunato de la Plaza y Mac Gaul y le dispararon en el rostro a Darío Tapia, quien murió un mes después.