Revocaron sobreseimiento de adolescente detenido con cocaína en una mochila

La Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías revocó el sobreseimiento de un adolescente de 17 años que había sido imputado por tenencia ilegítima de estupefacientes cuando la policía encontró más de diez gramos de cocaína en su mochila.

Tal como se informó oportunamente, el procedimiento ocurrió la noche del 7 de diciembre de 2025 en la intersección de San Martín y San Luis cuando efectivos del Cuerpo de Caballería intervinieron tras el aviso del personal del Centro de Operaciones y Monitoreo que advirtió una posible comercialización de drogas entre tres personas.

Dinero secuestrado en el operativo.

Tras identificar a dos hombres, los policías requisaron al adolescente y encontraron en su mochila dos envoltorios con cocaína y secuestraron casi 300 mil pesos.

En primera instancia, el Juzgado de Garantías del Joven N° 3, a cargo de Mariana Gulminelli había declarado la nulidad del procedimiento policial y dispuesto el sobreseimiento del joven, al considerar inválida la intervención de los efectivos. Sin embargo, la Fiscalía apeló la decisión y sostuvo que existían razones objetivas de urgencia y una situación de flagrancia que justificaban la actuación policial sin orden judicial previa.

Al analizar el caso, los jueces Juan Pablo Lódola, Marcelo Madina y Adrián Angulo entendieron que no se trató de una actuación basada en sospechas subjetivas y que la requisa de la mochila estuvo justificada por las circunstancias del procedimiento.

Lo resolvió la Sala II.

“Se advierte la existencia de circunstancias objetivas, previas, concretas y verificables -tanto por lo plasmado por el acta de procedimiento y los elementos de cargo vinculados a tal documento, como por la propia observación de la filmación aportada por el COM-, incluso ajenas a la instrucción -originado a raíz del llamado al 911 a partir de lo detectado por la red de Videovigilancia Municipal-, todo lo cual permite vincular razonablemente al individuo con la posible comisión del hecho delictivo investigado”, señalaron.

La Sala II hizo lugar al recurso del Ministerio Público Fiscal, revocó la nulidad y el sobreseimiento y devolvió las actuaciones al juzgado de origen para que analice otro planteo de la defensa: la posibilidad de que la sustancia estuviera destinada al consumo personal y que, por tratarse de un menor de edad, correspondiera dictar su sobreseimiento.