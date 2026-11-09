Juzgarán a policías que balearon a motociclista y falsearon un acta de procedimiento

La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal confirmó la elevación a juicio de dos efectivos policiales acusados de haber disparado contra un motociclista y, falseado información en un acta de procedimiento para justificar el accionar.

Los hechos que irán a debate ocurrieron la tarde del 5 de abril de 2025, en la calle Rosales entre Etchegaray y Scarpatti cuando, según la acusación, un subteniente que conducía un móvil del Comando de Patrullas disparó con una escopeta antitumultos contra un sujeto que circulaba en una motocicleta y se disponía a sobrepasar el patrullero.

Se resolvió el viernes pasado.

El disparo impactó en una de las piernas del motociclista y le provocó una herida de aproximadamente cinco centímetros de la que los médicos extrajeron 11 perdigones: la lesión fue considerada leve y demandó menos de un mes de curación.

Según la investigación, minutos después, los dos efectivos habrían confeccionado y firmado un acta policial con una versión falsa de lo sucedido. En ese documento consignaron que el motociclista realizaba maniobras peligrosas, como circular con la rueda delantera levantada y efectuar explosiones con el escape, y que el disparo había sido realizado contra el asfalto para evitar un accidente.

Sin embargo, los Jueces Adrián Angulo, Marcelo Madina y Juan Pablo Lódola entendieron que esa explicación presentaba contradicciones y no resultaba razonable frente a las circunstancias del episodio. Entre las pruebas valoradas mencionaron la denuncia de la víctima, testimonios de familiares y vecinos, registros de cámaras de seguridad y el informe médico.

Ambos trabajan en el Comando de Patrullas.

Las defensas de ambos policías habían apelado la decisión del juez de Garantías y solicitado sus sobreseimientos. El efectivo que efectuó el disparo cuestionó la calificación de vejaciones y el incumplimiento de los deberes de funcionario público, mientras que la otra agente negó haber participado de una falsificación deliberada del acta.

Los jueces rechazaron los planteos y entendieron que existen elementos suficientes para que las responsabilidades penales sean debatidas en un juicio oral: el primer policía deberá responder como autor de los delitos de vejaciones en acto de servicio, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsificación ideológica de documento público mientras que su compañera lo hará como coautora de falsificación ideológica de documento público.