Grave denuncia de la hija de uno de los Fabuosos Cadillacs contra un profesor de Jiujitsu

La joven fue acosada luego de participar de una clase de jiujitsu junto a su pareja y su padre

Coco Cianciarulo, la hija de Flavio (integrante de Los Fabulosos Cadillacs) relató este martes un traumático episodio que vivió cuando acompañó a su padre a una gira que realizaba en Chile y decidió aprovechar su tiempo libre para ir a entrenar. Llegó a una academia de Jiujitsu y, tras la clase, el profesor le envió fotos desnudo y masturbándose.

“Me pregunto qué hubiese pasado si iba sola y no acompañada por mi papá y mi novio”, dijo.

“Durante mucho tiempo elegí guardar silencio, no porque no me haya dolido sino porque durante mucho tiempo no encontré la manera de hablar de ello”, sostuvo la joven en un extenso posteo de Instagram que acompañó con capturas de pantalla de los mensajes que le envió el docente.

Además indicó: “Tuve una situación de acoso vinculada a una persona del jiujitsu, deporte que practico hace tiempo y significa mucho para mi. Aprovechamos para entrenar con mi papá y mi novio. Posteriormente esta persona empezó a mandarme fotos de caracter íntimo tocándose y masturbándose sin que lo hubiera pedido ni le hubiese dado mi consentimiento”.

“El jiujitsu siempre fue más que un deporte: representa valores, humildad, disciplina compañerismo, Una faixa preta debería ser símbolo de responsabilidad, respeto. Por eso me duele lo que vivi. Porque viene de alguien que ocupa ese lugar en un deporte que quiero tanto”, agregó la joven.

Por último escribió: “No hablé, me aleje, pero hoy necesito decirlo. Nadie merece que los límites sean ignorados no lo provoqué, no lo busqué, no lo merezco”.

En la placa siguiente se puede ver el pedido de disculpas del hombre que asegura que actuó bajo los efectos del alcohol. ”Eli, te quiero pedir mis más sinceras disculpas. Me pasé de tragos, siento una vergüenza gigante”, justificó el profesor que fue desvinculado de la academia.

Desde el espacio en el que se desempeñaba profesionalmente indicaron que el acusado llamó a la academia para pedir disculpas e intentar minimizar la situación. “Por respeto a lo que nos solicitó la familia Cianciarulo, le respondimos que, mientras ellos no hicieran público lo ocurrido, nosotros mantendríamos la misma postura. Sin embargo, tuvimos la deferencia de enviar mensajes a muchos atletas de su círculo más cercano para ponerlos al tanto de lo sucedido y que pudieran tomar posición al respecto”, detallaron.

“También disolvimos vínculos comerciales que nos asociaban con la imagen de este personaje. Aun así, casi todos los que fueron advertidos hicieron caso omiso. Lo curioso es que las pruebas que hoy parecen sorprender a tantos son exactamente las mismas que ya conocían. Evidentemente, lo que cambió no fue la información, sino que ahora es pública”, concluyeron.