Zona Fría: casi 200 mil hogares marplatenses perderán la bonificación y denuncian una trampa en el nuevo descuento

El nuevo régimen establece un descuento del 20%, pero solo para quienes cumplan determinados requisitos y sobre una parte del consumo.

Casi 200 mil hogares de Mar del Plata se verían afectados por los cambios en el régimen de Zona Fría, que eliminaron la bonificación general del 30% que recibían los usuarios residenciales de la ciudad y la reemplazaron por un esquema de subsidios más restrictivo, con un descuento del 20% para quienes cumplan determinados requisitos.

De esa manera lo advirtió el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (Isepci) en su tercer informe sobre la situación socioeconómica local, el cual corresponde a octubre de 2026.

La principal diferencia radica no solo en los diez puntos porcentuales que se pierden, sino también en el modo en que se aplicará el nuevo beneficio. Mientras que el régimen anterior contemplaba una bonificación automática del 30% sobre el cuadro tarifario, el nuevo Subsidio Energético Focalizado (SEF) establece un descuento del 20% únicamente sobre el costo del gas en boca de pozo y hasta un límite de metros cúbicos determinado por la normativa, conforme al estudio.

El nuevo descuento del 20% se calculará únicamente sobre el costo del gas en boca de pozo y no sobre el total de la factura.

Entonces, en el informe remarcaron que de esta forma quedan excluidos del beneficio los componentes correspondientes al transporte, la distribución y los impuestos, además de los consumos que superen los denominados bloques base, lo que provoca que el descuento efectivo sobre el total de la factura sea considerablemente inferior al 20% anunciado.

En ese sentido, el informe del Isepci advirtió que la modificación representa un fuerte retroceso para los usuarios residenciales de General Pueyrredon, que hasta ahora estaban alcanzados automáticamente por el régimen diferencial debido a las condiciones climáticas de la región.

Cómo acceder al descuento

Aunque en 2021, mediante la Ley 27.637, el beneficio de Zona Fría se extendió a nuevas localidades, entre ellas Mar del Plata, el Congreso sancionó en septiembre de 2026 la Ley 27.828, que modificó el esquema y restringió la cobertura automática a la región patagónica histórica, el departamento de Malargüe y la Puna. La norma fue promulgada a través del Decreto 1161/2026 y reglamentada el 27 de octubre.

A partir de estos cambios, los usuarios de la ciudad deberán cumplir nuevas condiciones para acceder a la bonificación adicional del 20%. Es necesario inscribirse en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (Resef) y acreditar al menos uno de los criterios socioeconómicos o personales establecidos por la normativa.

La bonificación general del 30% dejará de aplicarse automáticamente en General Pueyrredon y será reemplazada por un subsidio focalizado.

Podrán solicitarlo los hogares cuyos integrantes registren ingresos netos iguales o inferiores a tres Canastas Básicas Totales para un Hogar 2, equivalentes a $4.897.000 en octubre, aquellos con integrantes que posean Certificado de Vivienda Familiar del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), una Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur o determinados casos de Certificado Único de Discapacidad (CUD), sujetos a la evaluación prevista por la normativa.

Además, el suministro tiene que encontrarse en alguna de las subzonas bioambientales contempladas por la reglamentación, condición que General Pueyrredon cumple por estar ubicado en la subzona IV.

El impacto en los hogares más vulnerables

Uno de los puntos que cuestionó el organismo es la inclusión de los habitantes de barrios populares entre los posibles beneficiarios del nuevo esquema. Según los datos del Registro Nacional de Barrios Populares citados en el relevamiento, apenas el 4,17% de ese sector en General Pueyrredon cuenta con conexión formal a la red de gas natural, mientras que el 90,28% se abastece mediante garrafas.

Para el instituto, esto representa una contradicción, ya que se contempla como criterio de acceso al subsidio a sectores que, en su enorme mayoría, no cuentan con la infraestructura necesaria para utilizar el servicio alcanzado por el beneficio.

Al mismo tiempo, el Isepci sostuvo que la inscripción obligatoria en el Resef puede convertirse en una barrera para los hogares con menor conectividad, debido a que requiere contar con un dispositivo, acceso a internet y conocimientos digitales para completar el trámite.

El Isepci cuestionó que los hogares deban cumplir nuevos requisitos socioeconómicos para acceder a una bonificación que hasta ahora recibían automáticamente.

Por otra parte, la reglamentación contempla un tratamiento diferente para las entidades de bien público, los clubes de barrio y de pueblo y otras organizaciones sin fines de lucro, que podrán recibir la bonificación adicional sobre la totalidad del volumen de gas consumido, sin la limitación de los consumos base que sí alcanza a los usuarios residenciales.

Otro aspecto que genera incertidumbre en las autoridades de la entidad es la cantidad de hogares que finalmente podrán recuperar una parte del descuento. La identificación estará a cargo de la Subsecretaría de Eficiencia e Información Energética, que cruzará los registros de subsidios con la ubicación de cada suministro y remitirá el padrón al Enrege para su comunicación a las distribuidoras.

En ese sentido, el Isepci advirtió que todavía no es posible determinar cuántos de los casi 200 mil hogares afectados accederán al nuevo beneficio y cuestionó que, mientras se completa ese proceso, numerosas familias podrían quedar sin cobertura.

El instituto concluyó que la modificación implica reemplazar un derecho tarifario vinculado a las condiciones climáticas de la región por un sistema focalizado que alcanza a menos familias, reduce el porcentaje de descuento y limita tanto los componentes de la factura como la cantidad de metros cúbicos subsidiados.