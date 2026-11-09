"Cree que ese espacio le pertenece": lo amenazaron con un machete y lo golpearon por estacionar frente a la casa de un vecino

"Me parece una locura", le dijo cuando vio que llevaba un machete en la mano. (Imagen ilustrativa)

Un joven de 27 años denunció que en la tarde de este lunes fue amenazado y agredido por un vecino del barrio Bernadino Rivadavia durante una discusión que inició debido al lugar donde había estacionado su camioneta.

El episodio se registró alrededor de las 16:30, cuando la víctima llegó a la cuadra de su vivienda y, como es usual por la falta de espacios para dejar su rodado, lo ubicó en la mano de enfrente.

De acuerdo a su relato, una pareja de jubilados se encontraba en la vereda en el momento en que descendió del vehículo y el hombre le dijo que "le molestaba porque considera que ese espacio de la calle le pertenece" y que él debería estacionar en la puerta de su casa, aunque ese sector estaba ocupado porque se trata de un complejo de varios departamentos.

El joven agredido realizó la denuncia después del ataque de su vecino.

"No es una entrada de garaje, no hay cordón pintado ni ninguna señalización que prohíba estacionar en ese lugar. Es decir, estaba estacionado correctamente, en un espacio de estacionamiento público", le explicó el denunciante a 0223.

Sin embargo, el intercambio verbal escaló porque el sobrino del matrimonio salió de la propiedad con un machete "para intimidar", a lo que el dueño de la camioneta le manifestó que no llevara el elemento, que le parecía "una locura", siempre conforme a su denuncia.

Fue en ese entonces que el agresor habría saltado la reja y golpeado en el rostro a su vecino, quien no encontró cocheras con lugar en la zona y teme que le dañen el rodado por la noche.

"Me parece muy preocupante que alguien crea tener derecho a decidir quién puede estacionar frente a su casa y que, ante una situación así, la respuesta sea la violencia y las agresiones físicas", cuestionó.