Apareció Hugo: el perro aventurero que siguió a los runners en la ruta 2

La aventura del Proyecto 415 tuvo un protagonista inesperado. No llevaba zapatillas, no tenía un dorsal ni formaba parte de los doce integrantes del equipo, pero corrió junto a ellos durante kilómetros y terminó convirtiéndose en uno de los grandes protagonistas de la travesía. Su nombre es Hugo, un perro que vive en una estación de servicio de General Pirán y que, casi sin proponérselo, decidió sumarse a una carrera que tenía como destino Mar del Plata.

Todo comenzó cuando los corredores pasaron por la estación de servicio ubicada en el kilómetro 322,5 de la ruta 2. Allí se encontraron con Hugo, un perro querido y cuidado por los trabajadores del lugar. Pero el animal no se conformó con saludarlos: comenzó a seguirlos al trote y se convirtió en un compañero de ruta tan inesperado como incansable.

El animal recorrió 80 kilómetros hasta Estación Camet.

"Nos hicimos un amigo en la estación de servicio que nos está haciendo de pacer", contó uno de los runners en un video compartido en las redes sociales.

Hugo parecía decidido a no quedarse atrás. Según contaron los integrantes del proyecto, los acompañaba desde las 6 de la mañana del sábado. "Es una bestia, mirá cómo corre", comentaron entre risas mientras registraban su particular participación en el desafío.

Pero lo que había comenzado como una anécdota simpática terminó convirtiéndose en una historia que generó preocupación. Cuando los corredores continuaron su camino, Hugo siguió avanzando y, sin saberlo, se alejó cada vez más del lugar que reconoce como su hogar. Fue visto por última vez en las inmediaciones del barrio residencial La Aurelia, a la altura del kilómetro 396.

Los mismos runners lograron dar con su paradero.

Una búsqueda con final feliz

La historia tuvo su momento de incertidumbre, pero también un desenlace que estuvo a la altura de la aventura. Los mismos integrantes del Proyecto 415 lograron encontrar a Hugo en una estación de servicio de Estación Camet, a la altura del kilómetro 393, donde se encuentra el puente.

El reencuentro permitió cerrar la travesía de una manera especial: los corredores lo llevaron nuevamente a la estación de servicio YPF de General Pirán, el lugar donde vive y donde los trabajadores lo cuidan todos los días.

Una vecina que siguió de cerca lo ocurrido contó que Hugo habría recorrido alrededor de 80 kilómetros durante su aventura. Una distancia impresionante para un perro que simplemente decidió acompañar a un grupo de desconocidos y terminó convirtiéndose en parte de su historia.

Una carrera que iba mucho más allá de los kilómetros

La historia de Hugo se desarrolló en el marco del Proyecto 415, una iniciativa protagonizada por doce runners que se propusieron unir el Obelisco porteño con Mar del Plata, recorriendo los 415 kilómetros que separan ambas ciudades entre el jueves y el sábado.

La travesía se realizó mediante un sistema de relevos, con el acompañamiento de un motorhome y una camioneta que permitieron organizar las postas y asistir a los atletas durante el recorrido.

El objetivo era recaudar 25 millones de pesos para la Fundación para el Atletismo Asistido.

Pero el verdadero objetivo estaba más allá del desafío deportivo: recaudar 25 millones de pesos para la Fundación para el Atletismo Asistido, una organización que trabaja para promover la inclusión de personas con discapacidad en disciplinas como el running, la natación y el ciclismo.

Los corredores llegaron finalmente al Casino Central de Mar del Plata, cumpliendo el objetivo que los había puesto en movimiento.