Es maratonista, triunfa en TikTok y correrá 415 kilómetros hasta Mar del Plata por una causa solidaria

A los 27 años, Matías Murray encontró en el running mucho más que una actividad física. Después de atravesar una crisis personal, descubrió una pasión que lo llevó a convertirse en maratonista, construir una comunidad de más de 28 mil seguidores en TikTok y sumarse a un desafío solidario de 415 kilómetros que une Buenos Aires con Mar del Plata.

Es furor en TikTok y el deporte fue su motivación para cambiar

Según contó en un video publicado en su cuenta de Instagram, hace tres años no tenía en claro qué quería hacer de su vida. En medio de esa etapa de incertidumbre encontró en el deporte una motivación para cambiar sus hábitos y plantearse nuevos objetivos. "De las crisis nace el crecimiento, y el crecimiento surge por un propósito", reflexionó al recordar aquel momento.

Su recorrido como corredor comenzó en 2024, cuando se anotó en su primera competencia de 10 kilómetros. A partir de entonces, empezó a participar en distintas carreras y a aumentar progresivamente las distancias. Con el tiempo llegó a completar dos maratones de 42 kilómetros, una de las pruebas más exigentes del atletismo de calle.

En paralelo, se animó a aprender sobre fotografía y a compartir sus experiencias en las redes sociales. En las plataformas digitales suele exhibir su vida como runner, sus entrenamientos y los desafíos que enfrenta. Esa exposición también le permitió conocer a otros corredores y formar un grupo de amigos con quienes terminó impulsando una nueva aventura.

El desafío del Proyecto 415 para una causa solidaria

Así nació el Proyecto 415, una iniciativa integrada por doce runners que se propusieron unir el Obelisco porteño con Mar del Plata en menos de 48 horas. El recorrido de 415 kilómetros se realiza mediante relevos, con el acompañamiento de un motorhome y una camioneta que permiten organizar las postas y asistir a quienes están corriendo. La llegada está prevista para hoy, alrededor de las 15, en la zona del Casino.

Pero la travesía tiene un objetivo que va más allá del desafío físico: recaudar 25 millones de pesos para la Fundación para el Atletismo Asistido, una organización que promueve la inclusión de personas con discapacidad en disciplinas como el running, la natación y el ciclismo. El dinero permitirá comprar sillas de ruedas, un electroestimulador y un kayak doble, además de medicamentos. Quienes quieran colaborar pueden hacerlo mediante el alias ATLETISMOASISTIDO.

La aventura tendrá un segundo capítulo deportivo este domingo 8 de noviembre, cuando los integrantes del proyecto participen de la Media Maratón de Mar del Plata. Para Murray, será otro paso en un camino que empezó con una carrera de 10 kilómetros y que, en apenas dos años, lo llevó a completar dos maratones, construir una comunidad en redes y formar parte de una iniciativa solidaria de alcance mucho mayor.