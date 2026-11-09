Un perro siguió al grupo de runners que corrió desde el Obelisco a Mar del Plata y se perdió: desesperada búsqueda de Hugo

Hugo es cuidado por los trabajadores de la estación de servicio de General Pirán, en la ruta 2.

Hugo, un perro que vive en la estación de servicio de General Pirán, persiguió a los maratonistas del Proyecto 415, una iniciativa integrada por doce runners que se propusieron unir el Obelisco porteño con Mar del Plata, y se perdió en el camino.

Se trata de un grupo que recorrió entre el jueves y el sábado los 415 kilómetros que separan las ciudades, a través de relevos, con el acompañamiento de un motorhome y una camioneta que permiten organizar las postas y asistir a quienes están corriendo.

Ese desafío tuvo un objetivo que trascendía el reto físico: recaudar 25 millones de pesos para la Fundación para el Atletismo Asistido, una organización que promueve la inclusión de personas con discapacidad en disciplinas como el running, la natación y el ciclismo.

Sin embargo, en el camino se cruzaron al animal que es cuidado por los trabajadores de la estación ubicada en el kilómetro 322,5 de la ruta 2, quien los siguió al trote durante un significativo tramo y en un punto se perdió, sin saber cómo regresar a su hogar.

En un video compartido por los corredores en redes sociales, uno de los jóvenes grabó a Hugo y sostuvo: "Nos hicimos un amigo en la estación de servicio que nos está haciendo de pacer (líder que guía a un grupo de atletas)".

Además, en una segunda publicación también expresaron que el can los acompañaba desde las 6 del sábado, mismo día que cumplieron el objetivo y llegaron hasta el Casino Central. "Es una bestia, mirá cómo corre", dijo uno de los participantes de la iniciativa.

Aunque en las imágenes se observa que el perro completó los kilómetros con los corredores, después no habría sabido cómo volver y fue visto por última vez en cercanías del barrio residencial La Aurelia, a la altura del kilómetro 396.

Aquellos que cuenten con información sobre el paradero de Hugo, pueden informarlo al 2235808755 o también al 2235193157.