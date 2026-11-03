Juan Aquino dejó de ser el entrenador de Unión: quién será su reemplazante y cuándo debutará

Unión atraviesa un comienzo de temporada complicado en la Liga Argentina de Básquet y tomó una decisión importante para intentar cambiar el rumbo: Juan Aquino dejó de ser el entrenador del equipo. Después de dirigir durante la última temporada y media y estar al frente del inicio de esta campaña, el técnico dio un paso al costado en medio de un arranque que estuvo por debajo de las expectativas.

El panorama deportivo no fue el esperado para el conjunto marplatense. Pese a las incorporaciones de Juane De La Fuente y Patricio Piñero, dos nombres importantes para reforzar el plantel, Unión solamente consiguió una victoria (ante Central Entrerriano) en sus primeras cuatro presentaciones. Los resultados y las dificultades para encontrar regularidad terminaron marcando el inicio de un ciclo que ahora tendrá un nuevo conductor.

El encargado de tomar las riendas será Bautista Mendiola, un joven entrenador de apenas 24 años que tendrá por delante el desafío de reencauzar la campaña del equipo. Su designación representa una apuesta por una nueva conducción en un momento en el que Unión necesita encontrar respuestas rápidamente para recuperar terreno en la competencia.

Mendiola tendrá poco tiempo para trabajar antes de su primera presentación oficial. Su debut está previsto para el 9 de noviembre frente a Villa Mitre, en el estadio José Martínez, donde el conjunto marplatense intentará reencontrarse con la victoria y comenzar a construir una nueva etapa. Será una prueba importante para el flamante entrenador, que asumirá con la responsabilidad de mejorar el funcionamiento colectivo.

De esta manera, Unión cambia de entrenador en pleno comienzo de la Liga Argentina y buscará que la modificación en el banco de suplentes tenga un impacto positivo dentro de la cancha. Con un plantel que sumó nombres de jerarquía, pero todavía no logró traducir esas incorporaciones en resultados, Mendiola tendrá su primera gran oportunidad de demostrar que puede encontrarle el rumbo al equipo.