“Alto anillito, eh”: el inesperado comentario de un nene que le sacó una sonrisa al Papa León XIV

La llegada del Papa León XIV a la Argentina y su pado por Córdoba dejaron una escena tan espontánea como simpática durante el recibimiento en el aeropuerto Ambrosio Taravella, donde lo aguardaban autoridades provinciales, eclesiásticas, un coro juvenil y grupos de estudiantes.

Mientras el Sumo Pontífice se acercaba a saludar a los niños que lo esperaban a un costado de la pista, uno de ellos decidió expresarle su cariño de una manera muy particular y fue tan genuino que se ganó la empatía del líder católico.

“Te queremos, Papa”, le dijo primero, aunque enseguida, al notar la pieza que llevaba en su dedo, agregó con total naturalidad: “Alto anillito, eh”. La ocurrencia también generó risas entre quienes presenciaban el momento y el breve intercambio quedó registrado por las cámaras, comenzando a circular rápidamente en redes sociales.

La escena ocurrió luego de que el Papa abandonara por unos minutos la alfombra roja para acercarse personalmente a los alumnos que formaban parte del recibimiento. Allí, el obispo de Roma los saludó uno por uno, recibió cartas, entregó rosarios y se tomó fotografías antes de continuar con su agenda en Córdoba.

Entre esos momentos de emoción, la frase del pequeño quedó como uno de los pasajes más distendidos de la llegada del Pontífice a la provincia.