Luis Barrionuevo recibió un rosario del papa León XIV y le expresó: "Sos mi ídolo"

El secretario general de UTHGRA a nivel nacional, Luis Barrionuevo, mantuvo este lunes un encuentro con el papa León XIV en el edificio San José de la Universidad Católica Argentina (UCA), en el marco de una reunión con representantes del movimiento obrero.

Durante el encuentro, Barrionuevo saludó al Sumo Pontífice, recibió un rosario de sus manos y le expresó: “Sos mi nuevo ídolo”.

También participaron Sandra Barrionuevo, secretaria de Asistencia Social de UTHGRA y colaboradora de la Subcomisión de Mujeres y Juventud de la Comisión Nacional de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Argentina; Argentino “Tito” Geneiro, secretario de Capacitación y Formación Profesional; Laura Sasprizza, secretaria de Prensa y Propaganda; y Humberto Ballhorst, secretario general de la seccional CABA.

En la reunión, el papa León XIV hizo hincapié en la importancia de una economía al servicio de las personas y en la necesidad de defender la dignidad del trabajo. Además, destacó el papel de las organizaciones sindicales en la protección de los trabajadores y de quienes no tienen voz.

“El sindicato es una institución indispensable cuando defiende a los que no tienen voz y cuando se resiste a la mercantilización de la fuerza de trabajo”, expresó el Pontífice.

Desde UTHGRA Mar del Plata destacaron la importancia de la visita del Papa León XIV al país, celebraron este encuentro con Barrionuevo y reivindicaron las sabias palabras del Sumo Pontífice en defensa del trabajo digno y de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras.