¿Profesión en extinción?: cómo sigue vivo el oficio del zapatero

El oficio se encuentra en un punto crítico por la crisis económica, como por la falta de personas que quieran continuarlo.

La compostura de calzado es el oficio y el conjunto de trabajos artesanales que se realizan para reparar, restaurar y alargar la vida útil de zapatos, botas y artículos de marroquinería. Se trata de un trabajo que ha prevalecido ante las crisis económicas y se ha heredado de generación en generación. Hoy, la continuidad de esta actividad está en duda.

La Zapatería "Soru" fue fundada por el abuelo del joven en 1974

En diálogo con 0223, dos zapateros marplatenses coincidieron en dos puntos: la crisis económica es muy visible en sus trabajos y la falta de nuevas generaciones que quieran aprender el oficio es cada vez mayor.

Santino, de la zapatería "Soru", ubicada en Alberti y Santiago del Estero, advirtió a 0223 sobre la complicada situación económica que atraviesan, tanto por el aumento de la materia prima como por la calidad de los zapatos que llevan los clientes.

"Está muy complicado, mucha gente pide presupuesto, pero después no puede mandar a hacer los arreglos", comentó el joven.

En ese sentido, Santino destacó que, en momentos de crisis, la gente suele preferir mandar a arreglar sus zapatos en lugar de comprar unos nuevos, pero esta realidad se ve condicionada por un nuevo problema: la calidad de los zapatos "baratos".

"La gente tiende también a comprar calzado de cada vez peor calidad porque sale más económico, y muchas veces esos materiales después no tienen arreglo. Nos pasa muchísimo que vienen con materiales sintéticos a los que no se les puede hacer un parche, porque con el mismo contacto con el pegamento empiezan a desintegrarse, o, si los raspás un poquito para prepararlos, también se cortan. Es cada vez más complicado trabajar con ese tipo de cosas", expresó Santino.

El dueño destacó que al ser una zapatera de barrio es más complicado, pero que otras se encuentran igual

En paralelo y sobre la misma situación, Osvaldo, de la zapatería "Il Bottino", ubicada en Fortunato de la Plaza y Valentini, comentó una realidad similar. "En estos momentos está tranquilo, muy tranquilo. Normalmente, antes, cuando había crisis, sabíamos que nosotros íbamos a trabajar. Pero en estos momentos se ve que la crisis entró bastante, muy al hueso", expresó el hombre, que tiene más de 60 años en el oficio.

También se refirió a la calidad de los zapatos y al cambio en los hábitos de consumo de los clientes, que eligen productos de menor valor. Aunque destacó que siempre hay personas con mayor poder adquisitivo que no tienen problemas con el costo del trabajo.

Un oficio que se pierde entre generaciones

Ambos zapateros advierten que el oficio se está perdiendo. Quedan muy pocos talleres artesanales en los barrios, los clientes frecuentemente comentan sobre zapateros antiguos que ya no están y no hay jóvenes interesados en aprender la profesión.

Osvaldo advirtió que ya no hay gente interesada en aprender el oficio. Sus dos hijos, por su parte, decidieron continuar con otras profesiones. "Se perdió, se perdió. Atrás mío no hay nada, pues yo tengo un hijo, pero nada que ver con esto".

Él aprendió a los 13 años gracias a un tío. Hoy, su legado queda vacío. "El oficio se va a ir perdiendo. Lo que pasa es que no hay nadie, no hay nadie atrás que quiera aprender el oficio. No es un tema de una sola rama, sino algo que pasa en general", concluyó Osvaldo.

Osvaldo lleva trabajando en este oficio desde hace 60 años.

Por parte de Santino, el legado viene desde su abuelo, pero él solo se dedica al área de ventas y a tareas más simples, como el lustrado de zapatos.

"Esta zapatería la fundó mi abuelo en el 74. Después pasó a estar mi viejo, que todavía es el jefe acá, y yo estoy más en el área de ventas: tomo los trabajos y me ocupo también de los insumos para el calzado, como tinturas, pomadas, cremas y demás. No estoy tan metido en el oficio como tal, en lo que respecta a los arreglos".

Santino también destacó la disminución de los talleres artesanales y recordó que los propios clientes suelen comentar cómo desaparecen los zapateros de los barrios.

"Somos cada vez menos. Eso nos lo dice la gente un montón. La zapatería está desde el 74, pero hay un montón de clientes que capaz dicen: 'Mirá, yo tenía un zapatero en mi barrio y falleció, y ahora vengo con ustedes por eso'. Pero sí, somos cada vez menos en general. Todo lo que es este tipo de trabajos más artesanales y manuales tiene cada vez menos locales que lo hacen, y es una pena que se pierda porque eso sí que la inteligencia artificial no va a venir a reemplazarlo ni nada, así que hacen falta", destacó Santino en ese marco.