Mar del Plata, llena de turistas por el feriado del Papa: "Fue casi como un fin de semana de enero"

Turismo: desde la Asociación Hotelera valoraron la gran calidad de eventos que tuvo Mar del Plata durante el fin de semana. Foto: 0223.

Desde la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica (Aehg) de Mar del Plata se mostraron muy conformes con el gran arribo de turistas durante el fin de semana extralargo, propiciado por los feriados por la visita del Papa León XIV a la Argentina y en ese marco, señalaron que la ocupación hotelera estuvo “por encima de las expectativas” y fue "casi como un fin de semana de enero".

En diálogo con Extra Radio 102.1, Hernán Szkrohal, presidente de la Aehg de Mar del Plata, evaluó que el ánimo en el sector hotelero venía “medio cascoteado” en función los últimos registros de fines de semanas largo y que el resultado final estuvo “por encima de las expectativas”, empujado por un buen clima y grandes eventos.

Turismo: desde la Asociación Hotelera valoraron la gran calidad de eventos que tuvo Mar del Plata durante el fin de semana. Foto: 0223.

“Llamaba la atención que el miércoles estábamos con un 60%, después el viernes volvimos a medir y estábamos en un 70% pero no teníamos todavía lo que era la llegada de último momento y la verdad que hablando con colegas hoteleros y gastronómicos, el sábado y el domingo hubo una dinámica de venta por mostrador que hacía mucho tiempo que no se observaba. Entonces eso termina redondeando un fin de semana que termina siendo por encima de las expectativas”, señaló.

Turismo: desde la Asociación Hotelera valoraron la gran calidad de eventos que tuvo Mar del Plata durante el fin de semana. Foto: 0223.

Para el referente del sector gastronómico local, “hubo muchos factores” que incidieron en los buenos números que tuvo en materia turística Mar del Plata, entre los que mencionó la Media Maratón disputada el domingo, el Festival Internacional de Cine y por sobre todo, el clima. "Fue casi como si fuera un fin de semana de enero. Está demostrado que cuando Mar del Plata logra el buen clima y tiene propuesta de eventos, es como un poco imbatible en lo que es la parte de la costa", resaltó.

Turismo: desde la Asociación Hotelera valoraron la gran calidad de eventos que tuvo Mar del Plata durante el fin de semana. Foto: 0223.

“Para mí hoy el tiempo juega un rol fundamental porque el viernes medimos 70% de ocupación, pero debemos haber estado arriba de ese porcentaje. Por lo que recibíamos de información, seguramente haya trepado 10, 15 puntos más de ocupación. Deja un piso muy interesante para lo que es el próximo y también entendiendo que mucha gente durante el año no viajó y aprovechó para hacerlo en este. Entonces dentro de la caída del consumo, la gente va a asegurarse que si va a venir a Mar del Plata, que le toquen días lindos. El tiempo juega un rol fundamental como tal vez nunca en los últimos años”, concluyó Szkrohal.