La Base Naval organiza la carrera "Cross Centenario": cuándo es y cómo inscribirse

Hay una prueba de 10, otra de 5 y una tercera de 1 kilómetro, esta última para menores de entre 6 y 13 años.

En el marco de las actividades conmemorativas por sus 100 años, la Base Naval Mar del Plata llevará a cabo este domingo 22 de noviembre la carrera “Cross Centenario”. La concentración de los participantes será a las 7 en el predio naval, ubicado en Boulevard Marítimo Patricio Peralta Ramos S/N, y la largada principal está programada para las 8.

El evento deportivo contará con tres modalidades. La instancia competitiva tendrá un recorrido de 10 kilómetros, mientras que la prueba de 5 km será de carácter participativo y recreativo. Asimismo, los menores de entre 6 y 13 años contarán con un circuito de 1 kilómetro, cuya largada se realizará a las 9:30.

La competición será el domingo 22 de noviembre y se debe asistir a las 7.

La inscripción es gratuita mediante el formulario disponible en este formulario y cuenta con un cupo máximo de 1000 participantes. Como requisito de acreditación, solicitaron la entrega de dos alimentos no perecederos o artículos de higiene y limpieza, los cuales serán donados a la Fundación Palestra de la ciudad.

Por su lado, el retiro de los dorsales numerados se efectuará el jueves 19 y el viernes 20 de noviembre, de 8 a 14, en el puesto principal de acceso a la Base Naval. Desde la organización pidieron que quienes se hayan inscripto y no puedan asistir lo informen previamente por correo electrónico a ceazula.armada@gmail.com.

En caso de buscar más detalles, se puede encontrar a través de la cuenta de Instagram @cross_centenario.