Robaban cadenitas en el centro: tienen 13 y 16 años

Dos adolescentes de 13 y 16 años fueron aprehendidos el martes a la tarde en el centro tras un llamado al 911 que denunció la sustracción de varias cadenas por parte de dos jóvenes que se desplazaban en bicicleta.

Se desplazaban en bicicleta.

Fue personal policial el que interceptó a los dos menores tras una recorrida por la zona de Luro y Córdoba y constató, durante el procedimiento, que el menor de 13 años ocultaba entre sus zapatillas las cadenas sustraídas.

En el lugar secuestraron dos bicicletas —una marca Vairo, rodado 29, de color negro con detalles naranjas, y otra marca Nordic, rodado 29, de color blanco— y una suma no precisada de de dinero en efectivo.

Uno de los rodados secuestrados.

Una vez labradas las actuaciones de rigor, la fiscal Mariana Baqueiro dispuso la formación de actuaciones por tentativa de robo, la notificación de la formación de causa, el reconocimiento médico legal de ambos menores y su posterior traslado al Centro Especializado de Aprehensión (CEA) de Batán.