Dos choques en 24 horas en la misma esquina de Mar del Plata

Dos accidentes de tránsito con una diferencia de poco más de 24 horas se registraron en una esquina de avenida Mario Bravo de Mar del Plata, en el suroeste de Mar del Plata.

El primero de los siniestros tuvo lugar este lunes feriado alrededor de las 10:44 cuando un utilitario intentó cambiar de sentido y giró en U. El conductor no advirtió que detrás venía un motociclista que no alcanzó a frenar y lo embistió en la parte trasera.

En el video al que accedió 0223 se puede ver el momento del impacto y cómo el motociclista golpea el rodado y cae al asfalto.

El segundo de los episodios se registró este martes a las 15:45 con una maniobra idéntica: un conductor a bordo de un automóvil rojo giró en U y, pese a que de la mano contraria circulaba otro rodado, decidió realizar el imprudente giro. Como consecuencia, protagonizaron un nuevo choque.

La esquina en cuestión es la de Mario Bravo y Pescadores, en el límite de los barrios Colinas de Peralta Ramos y El Jardín de Stella Maris. "Todos los días hay un choque", lamentaron los vecinos.