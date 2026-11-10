Preventiva para el conductor borracho que atropelló a dos adolescentes e intentó huir

En sintonía con el pedido que hizo el fiscal de Delitos Culposos Germán Vera Tapia, la Justicia de Garantías convirtió en prisión preventiva la detención del conductor que el martes 20 de octubre a la tarde manejaba una camioneta Nissan Frontier y atropelló a dos adolescentes en la avenida Juan B. Justo y Posadas.

El sujeto de nacionalidad china está imputado del delito de lesiones culposas agravadas por la conducción imprudente de un vehículo con motor, calificada por pluralidad de víctimas y por alcoholemia positiva punitiva y seguirá cumpliendo la medida bajo la modalidad de arresto domiciliario.

Tal como se informó, el hecho ocurrió en la intersección de Juan B. Justo y Bernardo de Irigoyen cuando la camioneta dobló hacia la izquierda en dirección a la calle Posadas y atropelló a dos jóvenes que estaban terminando de cruzar la calle.

Juan B. Justo y Posadas.

Mientras que la chica de 17 años recibió el alta médica al día siguiente, pero Dylan, de 16, continúa internado en estado reservado en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).

Si bien el conductor se negó a realizar el test de alcoholemia, las pericias toxicológicas confirmaron que manejaba con 1,44 gramos de alcohol por litro de sangre. En su única presentación en Tribunales –un día después de siniestro, se negó a declarar.