Despiste en ruta 11: un conductor perdió el control de su auto
Un Chevrolet Cobalt despistó en ruta 11, a la altura del kilómetro 280, en jurisdicción de General Lavalle. El conductor resultó ileso.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un automóvil marca Chevrolet modelo Cobalt despistó este domingo en ruta 11, a la altura del kilómetro 280, en jurisdicción del partido de General Lavalle. El vehículo terminó sobre el préstamo de pasto y su conductor, un hombre de 49 años oriundo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, resultó ileso.
El incidente ocurrió alrededor de las 15, cuando personal del destacamento de policía vial de General Lavalle fue comisionado al lugar a través de un aviso al sistema de emergencias 911.
Por causas que se tratan de establecer, el conductor perdió el control del Chevrolet Cobalt, y se produjo el despiste. Según informó la policía vial, el hombre no sufrió lesiones.
Al momento del procedimiento se aguardaba la llegada de una grúa para retirar el automóvil. El episodio no provocó interrupciones en la circulación vehicular sobre la ruta 11.
Las condiciones meteorológicas eran buenas, con cielo despejado y visibilidad diurna.
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