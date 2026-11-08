Despiste en ruta 11: un conductor perdió el control de su auto

El auto en ruta 11 terminó sobre el préstamo de pasto.

Un automóvil marca Chevrolet modelo Cobalt despistó este domingo en ruta 11, a la altura del kilómetro 280, en jurisdicción del partido de General Lavalle. El vehículo terminó sobre el préstamo de pasto y su conductor, un hombre de 49 años oriundo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, resultó ileso.

El incidente ocurrió alrededor de las 15, cuando personal del destacamento de policía vial de General Lavalle fue comisionado al lugar a través de un aviso al sistema de emergencias 911.

Por causas que se tratan de establecer, el conductor perdió el control del Chevrolet Cobalt, y se produjo el despiste. Según informó la policía vial, el hombre no sufrió lesiones.

El auto fuera de ruta 11 tras el despiste en jurisdicción de Lavalle.

Al momento del procedimiento se aguardaba la llegada de una grúa para retirar el automóvil. El episodio no provocó interrupciones en la circulación vehicular sobre la ruta 11.

Las condiciones meteorológicas eran buenas, con cielo despejado y visibilidad diurna.