Rescata a los perros del Casino hace 15 años, dio en adopción a más de 400 y necesita ayuda para continuar

Dentro de los más de 40 animales que tiene a cargo, se encuentra Rulo, el popular perro que asistía a cada marcha y manifestación.

Hace más de 15 años que Alejandra Pizzolo dedica gran parte de su vida a rescatar y cuidar a los perros que viven en inmediaciones del Casino Central de Mar del Plata. Es empleada del establecimiento y, además de cumplir con su trabajo, se ocupa de alimentar, vacunar, castrar y asistir a los animales que necesitan atención veterinaria, con el objetivo de encontrarles una familia definitiva.

En todo este tiempo, la mujer logró dar en adopción a más de 400 perros, aunque actualmente tiene más de 40 bajo su responsabilidad y atraviesa una situación económica que pone en riesgo la continuidad de su tarea, por lo que organizó una clase de zumba y una feria americana para recolectar fondos que le permitan saldar sus deudas.

Para identificarlos como animales asistidos, Alejandra les coloca una cinta roja, una marca que permite reconocer a los canes de la zona. Sin embargo, detrás de cada uno hay un trabajo cotidiano que implica alimentación, atención sanitaria, castraciones, traslados y, en muchos casos, gastos de guardería y hogares de tránsito.

En este momento cuenta con animales alojados en guarderías, otros en tránsito y algunos en su propia casa, lo que la llevó a impulsar por primera vez un evento solidario. Pero, además de la colaboración económica, su principal pedido es que aparezcan personas dispuestas a adoptar.

Uno de los adorables perros que Alejandra rescató y le dio una nueva vida.

“Necesito gente que quiera adoptar, ya que hay muchos que buscan hogar. Si la gente adopta puedo seguir rescatando, sino ya no voy a poder”, le explicó a 0223, al mismo tiempo que precisó que los gastos de alojamiento y atención veterinaria superaron sus posibilidades.

Uno de los casos que más la preocupa es el de Rulo, un perro muy conocido en el centro marplatense que solía estar presente en distintas marchas y manifestaciones. Tiene diabetes, quedó ciego y permanece en una guardería cuyos gastos afronta Alejandra. Necesita insulina, alimento especial, traslados y controles veterinarios.

Rulo es apenas uno de los más de 40 perros que tiene a cargo y que necesitan cuidados para mejorar su calidad de vida y encontrar una familia. Por eso, la jornada también será una oportunidad para visibilizar la tarea que realiza desde hace tantos años y conseguir nuevos hogares que permitan liberar lugares para continuar con los rescates.

La jornada solidaria

La propuesta se realizará el sábado 14 de noviembre, desde las 14, en la Sociedad de Fomento Villa Primera, ubicada en Don Bosco 655. Se trata de una jornada de Fitt Dance y Zumba, a cargo del profesor Enzo Manippa, que también contará con sorteos y una feria americana.

Rulo, un compañero más en cada manifestación en el centro de Mar del Plata.

La entrada tiene un valor de $10.000 y lo recaudado será destinado a los perros asistidos por la rescatista del Casino, para cubrir gastos de guarderías, veterinarios, medicamentos, traslados y alimentación. Aquellos que quieran participar o colaborar también pueden comunicarse al 223 619-2192 o realizar un aporte a través del alias "Ale.Branca.mania".

Además, quienes estén interesados en adoptar o conocer más sobre los animales que esperan una familia pueden seguir la actividad en Instagram, a través de la cuenta @perritosdelcasino, y en Facebook, como Perritos del Casino.