Anses anunció el calendario de pago del aguinaldo 2026: quiénes cobran del 9 al 23 de diciembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) estableció el calendario de pagos para diciembre de 2026 dirigido a jubilados y pensionados, que abarcará desde el miércoles 9 hasta el miércoles 23 de ese mes. En este período se incluyen tanto el haber mensual como el medio aguinaldo, también conocido como Sueldo Anual Complementario (SAC), y se espera la definición del aumento por movilidad y la posible entrega de un bono extraordinario.

Los beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) recibirán en diciembre su prestación habitual más el aguinaldo correspondiente a la segunda cuota anual. Por su parte, las Pensiones No Contributivas (PNC) tienen un cronograma específico, con pagos concentrados entre el 9 y el 11 de diciembre.

El calendario de pagos se organiza según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y el grupo de ingresos de cada beneficiario. El primer grupo, que agrupa a los jubilados y pensionados con menores ingresos, comenzará a cobrar el 9 de diciembre y finalizará antes del 17. El segundo grupo iniciará sus cobros el 17 y concluirá el 23 de diciembre.

Este esquema fue establecido mediante la Resolución 349/2025, que fija el calendario previsional para todo 2026. Los titulares pueden consultar sus fechas y montos de cobro en el portal Mi ANSES, utilizando su CUIL y Clave de la Seguridad Social.

En cuanto al cálculo del aguinaldo, generalmente corresponde al 50% del haber mensual más alto percibido en el segundo semestre del año, es decir, entre julio y diciembre. Por ejemplo, si un jubilado tiene un haber de $500.000 en diciembre y ese es su mayor monto en el período, su aguinaldo ascendería a $250.000, sumando un total de $750.000 antes de descuentos y sin considerar posibles adicionales.

Este cálculo es orientativo y puede variar para quienes comenzaron a cobrar la prestación durante el semestre, quienes recibirán un importe proporcional. Además, el incremento del haber en diciembre se determinará según la inflación de octubre, cuyo dato se conocerá el 12 de noviembre, por lo que aún no se puede precisar el valor de la jubilación mínima para ese mes.

En cuanto al bono extraordinario de hasta $70.000 que se otorgó en meses anteriores, todavía no está confirmado si se renovará en diciembre. En caso de que se disponga, este beneficio sería independiente del aguinaldo y no se sumaría para calcularlo.

Para verificar las fechas y montos, los jubilados y pensionados pueden ingresar a Mi ANSES desde la página oficial anses.gob.ar. El pago del aguinaldo se realiza de forma automática, sin necesidad de realizar trámites adicionales.