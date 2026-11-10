Fieles de Mar del Plata viajan a Luján para ver al Papa León XIV

Los fieles de la Parroquia de la Asunción de la Santísima Virgen de Mar del Plata emprendieron viaje esta tarde a Luján, para participar de la histórica misa que oficiará el Papa León XIV el próximo miércoles 11 de noviembre.

La ceremonia se realizará a las 10 en la Plaza Belgrano, frente a la Basílica y Santuario de Nuestra Señora de Luján. La Santa Misa constituye la última de las actividades programadas del Sumo Pontífice en Argentina, en el marco de su viaje apostólico.

Antes de la misa, el Papa recorrerá una de las avenidas principales de Luján a bordo del papamóvil para saludar a los fieles. Partirá desde la rotonda de acceso a la ciudad hasta la Plaza Belgrano.

Después de la ceremonia, el Papa se dirigirá hacia el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde a las 14:00 abandonará el país para continuar camino a Perú.

A través de las redes sociales, los peregrinos de Mar del Plata compartieron imágenes de la previa. En la Terminal de Ómnibus de la ciudad se reunieron para emprender viaje a Luján, "llevando todas nuestras intenciones".