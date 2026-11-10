León XIV llegó a Buenos Aires y se prepara para la vigilia juvenil en el Monumento de los Españoles

El papa León XIV arribó a Buenos Aires tras presidir una misa multitudinaria en Córdoba, donde reunió a 650.000 fieles en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA). La ceremonia fue el eje central de su tercera jornada en Argentina y contó con una vigilia que comenzó la noche anterior con música y actividades pastorales para acompañar a los asistentes.

Luego de la misa, el pontífice recorrió la capital cordobesa y saludó a los fieles desde el balcón del Arzobispado. Por la tarde, mantuvo un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, donde destacó que “el hambre y las injusticias apremian y reclaman una respuesta” de la Iglesia, sin descuidar la atención espiritual de quienes sufren.

León XIV aterrizó en Aeroparque alrededor de las 18 horas con el objetivo de continuar con su agenda en el tercer día de su gira por la Argentina.

En ese encuentro, León XIV instó a imaginar el futuro de la Iglesia en Argentina: “¡Atrévanse a mirar a la Argentina con los ojos de Dios! Sueñen con jóvenes preguntándose si Cristo los llama; con parroquias que sean comunidades vivas de fe; con familias religiosas que tengan la audacia de sus fundadores”. Además, remarcó la importancia de mantener una Iglesia que “siga haciendo lío”, evocando la consigna del papa Francisco en 2013.

Alrededor de las 18.10, el papa aterrizó en Aeroparque y se dirigió hacia el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, donde se esperaba la presencia de más de un millón de jóvenes de entre 15 y 35 años para una vigilia que comenzó desde el mediodía con apertura de accesos y actividades culturales.

Los asistentes disfrutaron de un programa con testimonios, carpas de reconciliación, música en vivo con artistas como Nahuel Pennisi, Maggie Cullen y Valentino Merlo, y un recorrido en papamóvil por avenida del Libertador para saludar a los fieles. La ceremonia religiosa, centrada en la esperanza y el acompañamiento, inició a las 20.15 y se extendió hasta las 22.

El operativo para el evento contó con ocho sectores identificados por colores, acceso mediante código QR y puntos habilitados para público general, con ingresos distribuidos en avenidas y calles aledañas. El Gobierno porteño recomendó llevar termos, mates, protector solar y alimentos, y prohibió el ingreso de velas, mascotas, bebidas alcohólicas, drones, pirotecnia y bultos grandes.

En cuanto al transporte, se reforzaron las frecuencias de colectivos y la Línea D del subte extendió su servicio hasta la 1.30, con conexiones especiales para facilitar el traslado de los asistentes.

Durante su discurso en Córdoba, León XIV recordó las etapas de los Ejercicios Espirituales de san Ignacio de Loyola para invitar a reflexionar sobre la vocación y advirtió sobre el riesgo de “trabajar mucho para Dios y pasar cada vez menos tiempo con Dios”, llamando a cuidar el fuego interior para no apagar la vocación por las urgencias o la rutina.

El papa resaltó que la misión de la Iglesia va más allá de la asistencia material y que, aunque el hambre, la injusticia, la enfermedad, la soledad y la falta de vivienda requieren atención, “quien sufre necesita recibir de nosotros el mayor don que la Iglesia posee: Jesucristo”.