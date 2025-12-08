Cayó adolescente que hacia un "pasamanos" en la peatonal

El adolescente fue trasladado al Centro Especializado de Aprehensión (CEA) de Batán.

Un adolescente de 17 años que el domingo a la noche hizo maniobras compatibles con la comercialización de estupefacientes en el centro fue aprehendido por personal policial tras el aviso que dieron operadores del Centro de Monitoreo.

Fueron efectivos de Caballería y de la comisaría primera quienes interceptaron al menor en inmediaciones de la peatonal San Martín y San Luis.

Al ser identificado hallaron en su poder dos bolsitas de nylon color verde con una sustancia polvorienta color blanca -que dió positivo de cocaína tras el test- y algo más de 270 mil pesos.

Una vez labradas las tareas reglamentarias en la comisaría primera la fiscal Mariana Baqueiro del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil dispuso la formación de una causa por infracción a la ley de Estupefacientes.

El imputado quedó alojado en el Centro Especializado de Aprehensión (CEA) de Batán.