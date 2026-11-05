Compartía pornografía infantil y decía que su morbo era tener hijos para abusarlos: cuatro años de prisión

Un hombre de 36 años al que detuvieron en noviembre de 2025 por tres hechos distintos de tenencia y distribución de imágenes de representación de material de abuso sexual infantil y de sus partes genitales con fines sexuales fue condenado a cuatro años de prisión tras la validación de un acuerdo de juicio abreviado.

Alejandro Ceballos fue detenido por personal de la División Unidades Operativas Federales (DUOF) de la Policía Federal en una vivienda ubicada en inmediaciones de las calles Storni y Rojas donde secuestraron dispositivos electrónicos. Antes de ese hecho, el ahora condenado ya había compartido archivos de ese tipo en julio de 2024 y en junio de 2025.

Fue detenido por personal de la Policía Federal.

Además del material secuestrado en cada uno de los allanamientos, también se halló una conversación en la aplicación Zangi entre el imputado y una presunta femenina en el que ambos cuentan que entre sus morbos y fantasías se encuentra la idea de “tener hijos para poder abusar sexualmente de ellos”.

Tras los reportes de distintas organizaciones internacionales, la investigación a cargo de la fiscal Graciela Trill y el auxiliar letrado Emiliano Fortunato de la Unidad Funcional de Intervención Temprana en la Violencia en la Familia y de Género, se logró el allanamiento y detención del sujeto.

Elementos secuestrados en la última detención.

En la sentencia que se conoció en las últimas horas, se descartaron causales de exención de la responsabilidad penal. Tampoco se analizó la concurrencia de atenuantes y agravantes habida cuenta de que la pena pactada por las partes coincide con el mínimo legal que le podría corresponder.

Ceballos fue hallado autor penalmente responsable de los delitos de distribución de imágenes de representación de material de abuso sexual infantil y de sus partes genitales con fines sexuales agravado por resultar las víctimas menores de 13 años, tenencia de imágenes de representación material de abuso sexual infantil y de sus partes genitales con fines sexuales agravada por resultar las víctimas menores de 13 años y distribución de imágenes de representación de material de abuso sexual infantil agravado por resultar las víctimas menores de 13 en concurso material cometidos el 27 de julio de 2024, el 26 de febrero de 2025 y el 2 de junio de 2025, respectivamente.