Cada vez más personas los consumen y crece su estudio: qué son los hongos adaptógenos

¿Moda saludable o beneficio real?: los hongos que ganan popularidad y despiertan el interés científico en Mar del Plata

En polvos, cápsulas, extractos o incluso mezclados en el café y otras preparaciones, los hongos adaptógenos comenzaron a ganar protagonismo entre quienes buscan nuevas alternativas para cuidar su salud. La tendencia se inscribe en un cambio de hábitos que pone cada vez más atención en la alimentación, la prevención de enfermedades y el bienestar físico y mental.

Aunque su popularidad en Occidente es relativamente reciente, algunas especies tienen una larga historia de utilización en culturas asiáticas. Hoy, el interés por sus posibles propiedades medicinales y su incorporación a la vida cotidiana también despertó la atención de la comunidad científica, que busca determinar hasta dónde llegan realmente sus beneficios.

En diálogo con 0223, la doctora farmacéutica Cristina Ramírez, profesora de Farmacología y Toxicología de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) e investigadora del Conicet, explicó las razones detrás de este fenómeno, los avances científicos y las precauciones que deben tenerse en cuenta antes de comenzar a consumirlos.

Los especialistas recomiendan evitar las promesas milagrosas, consultar a profesionales de la salud y no utilizar estos productos como reemplazo de tratamientos médicos.

"Creo que el crecimiento del consumo de hongos adaptógenos responde a un cambio más amplio en la manera en que las personas se relacionan con su salud. En los últimos años observamos un interés creciente por la medicina natural, los productos de origen vegetal y fúngico, y las estrategias orientadas no solamente al tratamiento de enfermedades, sino también a la prevención y al mantenimiento de un estado de bienestar", señaló.

En ese escenario, los adaptógenos aparecen asociados a la búsqueda de un mayor equilibrio del organismo frente a situaciones de estrés físico y emocional. Sin embargo, Ramírez advirtió que la popularidad de estos productos no siempre está acompañada de información científica suficiente.

"Respecto de si se trata de un consumo consciente, creo que estamos en una etapa de transición. Por un lado, existe un interés genuino por conocer el origen y las propiedades de lo que consumimos. Pero, por otro, muchas veces la información llega fragmentada o acompañada de promesas comerciales que exceden lo que la ciencia ha demostrado", sostuvo.

En la Universidad Nacional de Mar del Plata, el grupo QuiFarma-Nat estudia la composición química de estos hongos y las posibilidades de aprovechar sus compuestos bioactivos.

Y remarcó una cuestión fundamental para quienes se acercan a esta tendencia: "Es fundamental comprender que natural no significa necesariamente inocuo, así como sintético no significa necesariamente perjudicial".

Del uso milenario a las góndolas argentinas

Entre las especies que despertaron mayor interés se encuentran Ganoderma lucidum, conocido como reishi, y Hericium erinaceus, popularmente llamado melena de león. Ambos hongos son utilizados desde hace siglos en distintas culturas asiáticas, aunque su llegada al mercado occidental bajo la denominación de hongos funcionales es mucho más reciente.

En Argentina, el acceso se amplió a través de emprendimientos de cultivo, productores locales, dietéticas, comercios especializados y plataformas digitales. Actualmente pueden encontrarse en distintas presentaciones, desde hongos deshidratados hasta polvos, extractos, cápsulas y tinturas.

La especie, el cultivo y los métodos de extracción pueden modificar la composición de los preparados, por lo que resulta fundamental conocer su procedencia y calidad.

Un paso importante para su comercialización fue la incorporación de Ganoderma lucidum al Código Alimentario Argentino en 2025, dentro del marco regulatorio de alimentos.

Sin embargo, la investigadora hizo hincapié en que no todos los productos disponibles son equivalentes. La especie, las condiciones de cultivo, la parte del hongo utilizada y los métodos de extracción pueden modificar considerablemente su composición química.

"Desde el punto de vista científico, es fundamental distinguir entre consumir el hongo entero y consumir un extracto concentrado. No todos los productos contienen las mismas sustancias ni en las mismas proporciones", explicó.

Por eso, el crecimiento de la oferta también plantea un desafío: garantizar que los consumidores sepan qué están comprando y que los productos cuenten con controles adecuados de calidad, identidad y trazabilidad.

Qué dice la ciencia sobre sus propiedades

Más allá de su popularidad, los hongos funcionales se convirtieron en un campo de creciente interés para la investigación farmacológica. Su atractivo reside en la variedad de sustancias bioactivas que producen, entre ellas polisacáridos, betaglucanos, terpenoides y compuestos fenólicos.

Utilizados desde hace siglos en distintas culturas asiáticas, hongos como el reishi y la melena de león despiertan un interés cada vez mayor en el mercado occidental.

En el caso de la melena de león, uno de los principales focos de estudio es su potencial efecto sobre el sistema nervioso. Algunos de sus componentes, como las hericenonas y las erinacinas, mostraron resultados prometedores en investigaciones experimentales vinculadas con el crecimiento y la protección neuronal.

También se estudian sus posibles efectos antioxidantes, antiinflamatorios y sobre determinadas funciones cognitivas.

El reishi, por su parte, contiene polisacáridos y triterpenos que despertaron interés por sus posibles actividades inmunomoduladoras, antioxidantes y antiinflamatorias.

En Argentina se comercializan en distintas presentaciones, como polvos, cápsulas, extractos y tinturas.

No obstante, la especialista aclaró que todavía existe una distancia importante entre los resultados obtenidos en laboratorios y la comprobación de beneficios concretos en personas.

"Existen numerosos estudios realizados en cultivos celulares y modelos animales, y también algunas investigaciones clínicas en humanos. Estas últimas todavía son limitadas y presentan resultados variables, por lo que no podemos afirmar que estos hongos constituyan tratamientos eficaces para enfermedades específicas", precisó.

Es decir, aunque los primeros resultados abren perspectivas interesantes, todavía se necesitan investigaciones clínicas más amplias que permitan establecer su eficacia, seguridad y posibles aplicaciones.

El reishi y la melena de león se encuentran entre los hongos funcionales más estudiados por sus potenciales propiedades biológicas y farmacológicas.

Investigaciones en Mar del Plata: qué buscan descubrir

En la Universidad Nacional de Mar del Plata también se desarrolla una línea de investigación dedicada a estos organismos. Ramírez dirige el grupo QuiFarma-Nat (Química y Farmacología de Productos Naturales), perteneciente al Departamento de Química y Bioquímica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, donde trabajan en la obtención, extracción y caracterización química de compuestos bioactivos de distintas especies.

Entre los principales objetos de estudio se encuentran precisamente la melena de león y el reishi. Uno de los objetivos es determinar "cómo los procesos de extracción y formulación modifican la composición y disponibilidad de estas sustancias", explicó.

En el marco de estas investigaciones, la doctora Iurlina también participa en el desarrollo de estudios orientados a profundizar el conocimiento sobre los hongos funcionales, particularmente en relación con su interacción con la microbiota intestinal y las posibilidades de desarrollar sistemas de liberación que protejan sus compuestos bioactivos durante el tránsito gastrointestinal.

Sus componentes bioactivos, como polisacáridos, betaglucanos y terpenoides, son objeto de investigaciones por sus posibles efectos antioxidantes y antiinflamatorios.

Se trata de una línea de trabajo especialmente interesante porque no alcanza con identificar sustancias potencialmente beneficiosas: "Considero que uno de los principales desafíos es pasar de conocer las propiedades de un extracto en el laboratorio a comprender qué ocurre cuando una persona lo consume, qué componentes llegan a estar disponibles en el organismo y cuáles son sus efectos reales", destacó Ramírez.

Qué tener en cuenta antes de consumir hongos adaptógenos

Con una oferta cada vez más amplia y una tendencia que continúa creciendo, la especialista recomendó no dejarse llevar por las promesas comerciales ni considerar a estos productos como soluciones milagrosas.

La procedencia, la identificación de la especie, la composición y las cantidades recomendadas son algunos de los aspectos que deben evaluarse antes de incorporarlos a la alimentación.

La melena de león concentra investigaciones sobre sus posibles efectos neuroprotectores y su relación con el crecimiento y la protección de las neuronas.

También es importante distinguir si el producto contiene el cuerpo fructífero del hongo, el micelio o un extracto, ya que cada presentación puede tener características químicas diferentes.

"Mi primera recomendación es informarse y evitar considerar a los hongos adaptógenos como productos milagrosos. Son organismos que contienen sustancias químicas muy interesantes desde el punto de vista biológico y farmacológico, pero eso no significa que todos sus efectos estén demostrados ni que puedan reemplazar un tratamiento médico", advirtió.

En ese sentido, Ramírez insistió en la importancia de elegir productos de origen conocido, con registros sanitarios cuando corresponda e información clara sobre su elaboración y composición. También aconsejó que el uso con fines medicinales esté acompañado por el asesoramiento de profesionales de la salud, médicos o farmacéuticos.

Aunque los resultados experimentales son prometedores, todavía faltan estudios clínicos más amplios que permitan confirmar sus beneficios en las personas.

"Creo que no debemos desalentar el interés por estos hongos, sino que, por el contrario, representan una oportunidad para la investigación y el desarrollo de nuevos productos de origen natural, acompañado de evidencia científica, controles de calidad y un consumo responsable", concluyó la investigadora.

El auge de los hongos adaptógenos refleja una nueva manera de pensar el cuidado personal, en la que la prevención y el bienestar ocupan un lugar cada vez más importante. Pero, mientras más personas buscan incorporarlos a su rutina, la ciencia tiene por delante el desafío de transformar las expectativas en evidencia concreta.