Incertidumbre por el cierre de las oficinas de Accord Salud: solo hay atención médica en una clínica de Mar del Plata

Hay gran preocupación de miles de afiliados de Accord Salud y Unión Personal por el intempestivo cierre de las oficinas de atención al público y el cese de las prestaciones en la mayoría de las clínicas de Mar del Plata. La situación se repite en otros puntos del país.

En las últimas horas varios marplatenses que cuentan con la cobertura de salud - Accord Salud es la línea de medicina prepaga de la obra social Unión Personal - comenzaron a expresar su desconcierto en las redes sociales por la negativa de algunas clínicas a atenderlos, así como en farmacias.

Este martes, 0223 se acercó a las oficinas ubicadas en Moreno al 2900, en el centro marplatense y comprobó que estaba totalmente cerrada: las cortinas bajas ni siquiera contaban con un cartel que informara la delicada situación a sus afiliados, como sí habían realizado en otras oportunidades.

“Recién me cancelaron un turno”

La frágil situación financiera e institucional de Accord Salud está vinculada directamente con la obra social Unión Personal (perteneciente a Unión del Personal Civil de la Nación (Upcn)), no es nueva e incluso hubo un allanamiento en la dependencia a fines de septiembre, por tres muertes ocurridas en Mar del Plata.

Este martes, en algunos grupos de Facebook que se crearon en 2019, cuando la prestadora ya mostraba muestras de serias irregularidades, mostraban su desesperación luego que le negaran atención en las clínicas marplatenses. “Está suspendida la cobertura y la oficina de Moreno está cerrada”, reaccionaron en las redes.

Este lunes, otra usuaria comentó: “Soy de Mar del Plata. Recién me cancelaron un turno que tenía mañana con un oftalmólogo”. Dicen que está suspendida la obra social. Es lamentable puesto que muchos no nos podemos cambiar a otra obra social por la edad. O sea, hacenmuchos años que sos asociada y cuando la necesitas no podés y la cuota te la siguen cobrando todos los meses con aumento”, se quejó.

Durante varias horas muchos marplatenses se comunicaban a los canales de atención, hasta que sorpresivamente atendieron. “Buenos dias, en MDQ por el momento están suspendidas las prestaciones en clínicas de Fecliba y médicos, solo activo Hospital de la Comunidad”, compartió una afiliada en un grupo de la red social.

Otro marplatense, descubrió, al menos hasta este martes, solo en dos farmacias -frente al HPC y la ubicada en Sarmiento y Alberti-, atendían a esa prestadora.

Además de Mar del Plata, la prepaga y obra social acumula muchos meses de atraso en los pagos a círculos médicos, sanatorios, bioquímicos y farmacias en varias localidades como la Ciudad de Buenos Aires, Salta, San Pedro, Luján y Comodoro Rivadavia, por citar algunas.