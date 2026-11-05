Sol, playa y después las lluvias: el pronóstico extendido para Mar del Plata

El SMN promete más de 20 grados para esta tarde en Mar del Plata. Foto: 0223.

Mar del Plata tendrá una jornada excepcional para esta irregular primavera y el termómetro podría superar los 20 grados en la previa al regreso de las lluvias, según advierte el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Entre la presencia de los chicos de los Juegos Evita y de los hinchas de River, que este jueves juegan contra Aldosivi, las playas desde las 8 mostraron una postal inusual para estas fechas, con mucha gente que comenzó a disfrutar de un día (fresco) de playa. A las 8 el cielo comenzó con un cielo despejado y una temperatura de 17 grados. En las primeras horas del día, la humedad se ubicó en el 65%, mientras que la presión atmosférica fue de 1006,5 hectopascales. El viento soplaba del sector noroeste a 8 kilómetros por hora.

Para la mañana se prevé cielo despejado, con una temperatura cercana a los 18 grados. Pero durante la tarde el cielo estará algo nublado y se espera que el termómetro alcance los 23 grados.

En cuanto al viento, durante las horas centrales del día tendrá dirección oeste, con velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora y ráfagas que podrían ubicarse entre los 42 y 50 kilómetros por hora.

Hacia la noche, las condiciones se mantendrán estables, aunque el cielo estará parcialmente nublado. La temperatura descenderá hasta los 17 grados y el viento rotará al noroeste, con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora. No se esperan lluvias durante toda la jornada.

Cómo seguirá el tiempo en Mar del Plata

El pronóstico extendido anticipa algunos cambios de temperatura para los próximos días. Este viernes se espera una máxima de 17 grados y una mínima de 9, con probabilidad de lluvias entre 10% al 40% durante la mañana y la tarde.

Mientras que el sábado será una jornada más fresca, con valores que oscilarán entre los 7 y los 14 grados e incluso otros sugieren que bajaría a 12.

Para el domingo se prevé una recuperación de la temperatura, con una máxima de 21 grados. El lunes y el martes podrían registrarse las jornadas más cálidas del período, con máximas de 25 grados en ambos días.