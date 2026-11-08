Sigue la racha del buen tiempo y se viene una semana bárbara en Mar del Plata

El pronóstico para este lunes 9 de noviembre en Mar del Plata.

Luego de un domingo ideal que permitió disfrutar de la costa, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que el buen tiempo continuará este lunes en Mar del Plata y anticipó que el termómetro registrará temperaturas máximas superiores a los 20° durante toda la semana.

En principio, el organismo prevé que este domingo se despida con cielo algo nublado, viento suave de entre 7 y 12 kilómetros por hora (km/h) del sector norte y una temperatura de 14°, que durante la madrugada descenderá cuatro grados más, hasta los 10°.

Definitivamente comenzaron el calor y los días de playa en Mar del Plata.

Por su parte, la máxima del lunes seguirá en ascenso y llegará a los 23°, mientras que se espera una mañana completamente soleada y una tarde en la que comenzarán a aparecer las nubes.

Más allá de la suba de la temperatura, el SMN adelantó ráfagas de hasta 50 km/h provenientes del noroeste, que comenzarán a sentirse durante la tarde y se extenderán incluso hasta la madrugada del martes.

Además, la estabilidad térmica marcará el resto de la semana en la ciudad, con máximas de 25° el martes y el miércoles, y temperaturas que rondarán los 21° durante las jornadas siguientes. Tampoco se esperan precipitaciones.