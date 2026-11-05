El viernes llegan las tormentas y la temperatura baja de forma brusca en Mar del Plata

Tras las precipitaciones y los fuertes vientos, la temperatura caerá este sábado.

Después de una jornada de ensueño y sol pleno en Mar del Plata, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó un viernes con tormentas aisladas y un fuerte descenso en la temperatura durante el sábado, aunque el buen tiempo regresaría a la brevedad.

En principio, el organismo anunció una noche de jueves con 17°, cielo parcialmente nublado y viento suave, de entre 7 y 12 kilómetros por hora (km/h), desde el sector noroeste, luego de un día con intensas ráfagas del oeste.

Los chaparrones arrancarán a la madrugada y las tormentas aisladas permanecerán a la mañana y la tarde.

A pesar de las agradables condiciones climáticas registradas, para la madrugada se espera una probabilidad de entre 10 y 40% de chaparrones, y el mismo porcentaje rige para tormentas aisladas a la mañana y la tarde.

Además, la máxima bajaría a 17° y la mínima a 10°, y están previstas ráfagas que oscilarán los 42 y 50 km/h provenientes del sudeste tanto a la tarde como la noche.

Finalmente, el SMN estima una noche fresca con 10° y un sábado todavía peor: el termómetro tan solo llegaría a 14° y la mínima sería de 8°.