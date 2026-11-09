La temperatura sigue en ascenso este martes en Mar del Plata: a cuánto llegará la máxima

El día finalizaría con ráfagas de hasta 50 km/h y 20°, de acuerdo al organismo.

Después de un feriado con clima soñado en Mar del Plata, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que las temperaturas continuarán en ascenso durante este martes y miércoles, con máximas que alcanzarán los 25°.

En principio, el organismo prevé que este lunes se despida con 14° durante la noche y cielo ligeramente nublado, aunque también advirtió por ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora (km/h) provenientes del sector noroeste.

Empezaron los días de calor en Mar del Plata.

Si bien se espera que los fuertes vientos se extiendan durante la madrugada del martes, perderán intensidad por la mañana y la tarde, cuando soplarán a una velocidad de entre 23 y 31 km/h, primero desde el noroeste y luego desde el norte.

En cuanto al cielo, la jornada comenzará parcialmente nublada y las condiciones se mantendrán durante buena parte del día, aunque se espera una mayor cobertura de nubes hacia la tarde y la noche, cuando podrían registrarse nuevamente ráfagas intensas del sector norte.

La temperatura máxima llegará a los 25° y el día finalizará con unos 20°, y para el miércoles el SMN anticipó condiciones similares, con una máxima de 25° y una mínima de 13°, sin probabilidades de precipitaciones ni vientos intensos.