Viernes pasado por agua: rige un alerta por tormentas fuertes y sudestada para Mar del Plata

Lluvias, tormentas y sudestada: el clima de viernes en Mar del Plata. Foto: 0223.

Mar del Plata tendrá este viernes una jornada marcada por la inestabilidad, con cielo cubierto, lluvias en las primeras horas de la mañana pero con una tarde que empeora con tormentas fuertes y fortísimas ráfagas del sudeste.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante las primeras horas del día la temperatura se ubicaba en 14,3 grados, con una humedad del 95%, presión atmosférica de 1009,7 hectopascales y viento del sudeste a 15 kilómetros por hora.

Para la mañana se prevén tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 70% y el 100%. Sin embargo, las condiciones desmejoran durante la tarde, cuando se esperan tormentas fuertes.

El SMN determinó un alerta amarillo por tormentas fuertes para General Pueyrredon, Mar Chiquita y General Alvarado. El fenómeno abarca toda la franja central del país.

Tormentas y sudestada

El viento será uno de los aspectos a tener en cuenta: durante la tarde y la noche soplará del sector sudeste, con velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 kilómetros por hora.

Lluvias, tormentas y sudestada: el clima de viernes en Mar del Plata. Foto: 0223.

Hacia la noche, en tanto, se espera una disminución de las precipitaciones, con cielo nublado y una probabilidad de lluvias mínima, de apenas entre el 0% y el 10%.

En cuanto a las temperaturas, la máxima prevista para este viernes será de 17 grados, mientras que la mínima se ubicará en torno a los 12 grados.

Cómo estará el tiempo durante el fin de semana XL

Las condiciones meteorológicas mostrarán una mejora durante el sábado, jornada para la que se espera una temperatura mínima de 8 grados y una máxima de 14, aunque el ambiente continuará fresco.

El domingo llegará con un ascenso de la temperatura: el SMN anticipa una mínima de 6 grados y una máxima de 20.

La tendencia cálida continuará durante el comienzo de la próxima semana. Para el lunes se pronostica una máxima de 25 grados, mientras que el martes se repetiría ese registro.

El miércoles, por su parte, la temperatura oscilará entre los 13 y los 21 grados Celsius.