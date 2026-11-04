Pronóstico inestable en Mar del Plata: bermuda para el jueves y rompeviento el viernes

Anunciaron ráfagas de hasta 50 km/h desde el oeste para este jueves en la ciudad.

Después de una jornada con una mañana lluviosa y una tarde soleada en Mar del Plata, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó un jueves ventoso, con temperaturas superiores a los 20°, pero un viernes en el que las lluvias volverán a ser protagonistas.

En principio, está previsto que el miércoles se despida con 11°, cielo parcialmente nublado y viento moderado, de entre 13 y 22 kilómetros por hora (km/h), desde el sector oeste.

Después de un jueves más que agradable, las lluvias regresan el viernes a Mar del Plata.

Por el lado del jueves, el organismo proyectó una máxima de 23° y una mínima de 6°, aunque ese registro se dará durante la madrugada y por la noche la temperatura apenas descenderá a 17°.

Además de las buenas noticias en el termómetro, también se espera una mañana soleada y una tarde algo nublada, aunque el viento será el principal factor negativo de la jornada.

Es que el SMN anunció ráfagas de hasta 50 km/h provenientes del sector oeste tanto durante la mañana como por la tarde, que perderán intensidad por la noche, cuando el viento soplará del noroeste a una velocidad de entre 7 y 12 km/h.

Tras un jueves con temperaturas agradables, el pronóstico anticipa un viernes atravesado por chaparrones desde la madrugada hasta la tarde y un descenso de temperatura, con una máxima que caerá a 17°.