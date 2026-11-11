Argentina pidió frenar el Proyecto Sea Lion en Malvinas e insiste en reanudar las negociaciones bilaterales

La Argentina finalizó su alegato en la segunda audiencia que se celebra en el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), en la sede de Hamburgo, donde ratificó su pedido de medidas provisionales contra el Reino Unido para frenar el proyecto petrolero Sea Lion en aguas circundantes a las Islas Malvinas, y llamó a las autoridades británicas a reanudar las negociaciones bilaterales.

Tras el choque de posiciones que se registraron ayer, el cierre estuvo a cargo de Mario Oyarzábal, director general de la Consejería Legal Internacional de la Cancillería. Entre otros puntos, sostuvo que cuatro condiciones quedaron demostradas a lo largo de las audiencias: la competencia prima facie del Tribunal Arbitral del Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), la plausibilidad de los derechos argentinos en disputa, el riesgo real e inminente de perjuicio irreparable a esos derechos (la soberanía de los recursos naturales) y la urgencia que justifica la intervención de ITLOS antes de que el tribunal arbitral esté constituido.

El embajador sintetizó el pedido de Buenos Aires en cuatro medidas dirigidas al Reino Unido: que suspenda toda nueva perforación de explotación e instalación de infraestructura de producción en la cuenca norte de las Malvinas vinculada al proyecto Sea Lion; que se abstenga de usar la información obtenida en exploración en detrimento de los derechos argentinos; que cese de impedir que Argentina cumpla sus obligaciones medioambientales bajo los artículos 192 y 194 de la Convemar; y que no otorgue nuevas autorizaciones sobre la plataforma continental en disputa.

Antes de retirarse, Oyarzabal reafirmó la disposición de Argentina a retomar negociaciones bilaterales con el Reino Unido y a celebrar arreglos provisionales de carácter práctico mientras la controversia permanezca sin resolver. A su vez, reservó el tramo final de su intervención para cuestionar de forma explícita el comportamiento del equipo británico durante el proceso. En este punto, señaló que el Reino Unido optó por no presentar una memoria escrita en plazo, que intentó modificar su prueba documental minutos antes de la última jornada de audiencias y que excedió el tiempo asignado por más de quince minutos. Advirtió además que las declaraciones testimoniales presentadas por Londres eran, en rigor, alegatos de personas con un interés directo en el resultado del caso, y no prueba de hechos.

Ante la posibilidad de que el equipo británico introdujera argumentos nuevos en su turno de réplica vespertino, Oyarzábal se reservó el derecho de solicitar autorización al Tribunal para responder por escrito, dado que Argentina ya no tendría oportunidad de hacerlo oralmente.

Tras esta segunda ronda de audiencias, el tribunal deberá emitir su decisión, que podría conocerse pronto, inclusive esta misma semana.

La jornada del martes dejó en evidencia la brecha irreconciliable entre los dos países. Argentina pidió la paralización inmediata de Sea Lion bajo el argumento de que la explotación de hidrocarburos en un área bajo disputa activa viola la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar). El Reino Unido, por su parte, rechazó que el tribunal tenga competencia para intervenir y defendió el derecho de los isleños a explotar sus recursos naturales.