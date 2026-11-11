“Quiero demostrarle a mis hijas que su papá puede cambiar”: las historias que emocionaron al papa León XIV en Devoto

El papa León XIV escuchó a reclusos y sacerdotes en la cárcel de Devoto.

“Quiero demostrarle a mis niñas que su papá puede cambiar”. La frase de Maximiliano, uno de los internos que pudo hablar cara a cara con el papa León XIV, resumió buena parte de lo que se vivió este miércoles en el Complejo Penitenciario Federal de Villa Devoto. En el último día de su visita pastoral a la Argentina, el Pontífice protagonizó un encuentro cargado de emoción, en el que tres hombres compartieron sus historias de adicciones, arrepentimiento y esperanza.

Cristian, Maximiliano y Reinaldo fueron los protagonistas de los testimonios que escuchó León XIV durante la reunión con los 74 internos seleccionados para participar de la audiencia. A través de sus experiencias, hablaron de las consecuencias del consumo de drogas, los vínculos familiares que quedaron atrás y el lugar que encontraron en la fe para comenzar a reconstruir sus vidas.

Las historias tuvieron un punto en común: el deseo de recuperar aquello que perdieron y la convicción de que todavía existe una oportunidad para cambiar.

Cristian: “Perdí mi trabajo, lo perdí todo”

El primero en tomar la palabra fue Cristian, de 29 años, quien permanece detenido desde 2025. Durante su testimonio, relató cómo el consumo de drogas y alcohol lo llevó a vivir en la calle y a cometer delitos para sostener su adicción.

“Durante el tiempo en que estuve en situación de calle, el consumo de drogas y alcohol me empujaban a cometer delitos para sostener mi adicción”, contó ante el Papa.

Las consecuencias llegaron también a sus relaciones personales. “Todo eso terminó alejándome de mi familia y de las personas que me quieren. Perdí mi trabajo, lo perdí todo”, recordó.

El momento de su detención fue un punto de quiebre. Durante las noches, según relató, no podía dejar de pensar en las decisiones que había tomado y en los consejos de su madre que no había escuchado a tiempo.

“Al momento de mi detención, durante las noches, no lograba dormir. La cabeza no me paraba. Recordaba los consejos de mamá y me dolía no haberla escuchado a tiempo”, expresó.

Fue en la capilla del penal donde encontró un espacio para acercarse nuevamente a la espiritualidad. Allí, explicó, comenzó un proceso que le permitió mirar su realidad de otra manera.

“Sentí cómo tocó mi corazón. Me dejé guiar y me quitó la venda de los ojos. Pude ver la realidad y esa verdad es la que hoy me hace libre por dentro. A partir de ese momento, todo empezó a cobrar sentido”, aseguró.

Cristian también aprovechó el encuentro para pedir perdón por el daño que pudo haber causado y contar cuáles son sus proyectos cuando recupere la libertad.

“Hoy le pido perdón a Dios por mis faltas y por los malos momentos que hice pasar a quienes me aman. También pido disculpas a todos los que de algún modo lastimé”, manifestó.

A punto de comenzar una nueva etapa, sueña con conseguir trabajo, tener su propia casa, volver a la iglesia y formar una familia. Antes de terminar, dejó un mensaje para quienes atraviesan situaciones similares: “Siempre hay una salida y Dios escucha”.

Maximiliano y el deseo de recuperar el tiempo perdido con sus hijas

El segundo testimonio fue el de Maximiliano, de 32 años, quien habló especialmente del dolor que le provoca haberse alejado de sus hijas durante los años en los que estuvo atravesado por las adicciones.

“Vivía de noche, pasando días enteros sin dormir”, recordó sobre aquella etapa de su vida.

El consumo también lo había distanciado de su familia y, especialmente, de sus pequeñas. Frente a León XIV, expresó uno de los arrepentimientos que más lo atraviesan: “Me alejé de mi familia y hoy me arrepiento profundamente de haberme distanciado y de haber perdido un tiempo con mis pequeñas que ya no volverá”.

Su detención significó un golpe de realidad y el comienzo de un proceso de transformación. En la capilla del penal volvió a conectarse con experiencias religiosas de su infancia y encontró un espacio para recuperar parte de su historia.

“Recordé momentos muy hermosos de mi infancia en la parroquia que habían quedado en el olvido. Volví a sentirme un hijo amado por Dios, a reconocer lo bueno que hay en mí y a reencontrarme con ese niño interior para volver a verlo sonreír”, contó.

Hoy, sus principales objetivos están puestos en construir una vida diferente y recuperar el vínculo con sus hijas.

“Hoy quiero dejar atrás todo lo malo. Deseo construir una vida de bien, tener un trabajo digno, un hogar verdadero, cuidar y disfrutar de mis hijas, viviendo una realidad sana y no una fantasía”, expresó.

Y dejó una de las frases más conmovedoras del encuentro: “Quiero volver a Dios y demostrarle a mis niñas que su papá puede cambiar, que siempre hay una vida nueva y que Dios es el camino”.

Maximiliano también pidió clemencia a su familia, a la madre de sus hijas y a todas las personas a las que pudo haber lastimado. En su reflexión final, se refirió a las adicciones como una problemática que atraviesa a toda la sociedad y aseguró que es posible salir adelante incluso en los momentos más difíciles.

Reinaldo: estuvo preso en Devoto, recuperó la libertad y volvió para contar su historia

El último en compartir su experiencia fue Reinaldo, de 44 años y padre de cuatro hijos. Su historia tuvo una particularidad: a diferencia de Cristian y Maximiliano, ya recuperó la libertad y pudo hablar ante el Papa desde el lugar de quien comenzó una nueva etapa fuera del penal.

“Hoy vengo a compartir mi testimonio con un corazón alegre, porque si bien es verdad que alguna vez mi existencia estuvo detenida en este lugar, este fue el escenario señalado para que fuera transformada”, expresó.

Reinaldo recordó especialmente el acompañamiento que recibió durante su detención a través de la Pastoral Carcelaria. Los sacerdotes y voluntarios que visitaban semanalmente el complejo fueron parte de un proceso que, según contó, le permitió encontrar un nuevo sentido para su vida.

“Ese abrazo de perdón y de padre me libró de dudas y se convirtió en el motor por el cual mi camino cobró sentido. Llegó por medio de los sacerdotes y voluntarios que semana a semana se acercaban a acompañarnos”, relató.

Ya en libertad y enfocado en su familia, compartió una reflexión que también estuvo dirigida a quienes todavía permanecen detenidos.

“Llevo una vida de plenitud con luchas, como le pasa a cualquiera de nosotros, intentando cada día ser mejor padre, mejor hijo, mejor amigo y un mejor ciudadano”, sostuvo.

Y cerró con un mensaje que resumió el espíritu de los testimonios escuchados por León XIV en Devoto: “Una nueva vida es posible: más allá de nuestra condición y de las faltas cometidas, Dios nos espera siempre con los brazos abiertos”.