Yanina Latorre contra las críticas por la carpa vip durante la visita del Papa: “Me chupa un huevo”

La conductora habló sobre la polémica que se desató por la organización de la ciudad de Buenos Aires para la visita del Papa

La primer misa del papa León XIV en Argentina desató una oleada de comentarios negativos en las redes sociales por la sección VIP que tuvo la ceremonia, en la que estuvieron invitados muchos famosos y se los atendió con un catering premium, que costó ocho millones de pesos argentinos.

Jorge Rial fue uno de los periodistas que expuso esto en sus redes sociales y señaló todos los privilegios que tuvieron las figuras en esa ceremonia. El periodista criticó a Yanina Latorre y a Analía Franchín por “robarse” los sándwiches del catering.

empiezan las operetas políticas

La conductora de SQP enfrentó los mensajes de los haters y salió al aire con los tapones de punta en el programa de Gasulla.“En este tipo de eventos siempre pasa lo mismo, yo creo que ahoray empiezan a pegar, a mí la verdad no me molesta, no me siento tocada”, comenzó.

“Creo que en estos eventos siempre se invita gente de la política, del periodismo, del espectáculo. No es la primera vez que lo vemos, pero bueno, siempre hay uno del otro lado que empieza una opereta”, disparó.

Para cerrar, fiel a su estilo, Yanina fue al hueso contra las críticas que recibió en las redes sociales. “A mí me chupa un huevo”, concluyó.