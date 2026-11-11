Yanina Latorre contra las críticas por la carpa vip durante la visita del Papa: “Me chupa un huevo”
Polémica, la conductora hizo frente a los comentarios negativos que recibió en las redes sociales por estar en la carpa VIP junto a figuras de la farándula y "robarse" comida del catering disponible para los invitados preferenciales.
Por Redacción 0223
PARA 0223
La primer misa del papa León XIV en Argentina desató una oleada de comentarios negativos en las redes sociales por la sección VIP que tuvo la ceremonia, en la que estuvieron invitados muchos famosos y se los atendió con un catering premium, que costó ocho millones de pesos argentinos.
Jorge Rial fue uno de los periodistas que expuso esto en sus redes sociales y señaló todos los privilegios que tuvieron las figuras en esa ceremonia. El periodista criticó a Yanina Latorre y a Analía Franchín por “robarse” los sándwiches del catering.
La conductora de SQP enfrentó los mensajes de los haters y salió al aire con los tapones de punta en el programa de Gasulla.“En este tipo de eventos siempre pasa lo mismo, yo creo que ahora empiezan las operetas políticas y empiezan a pegar, a mí la verdad no me molesta, no me siento tocada”, comenzó.
“Creo que en estos eventos siempre se invita gente de la política, del periodismo, del espectáculo. No es la primera vez que lo vemos, pero bueno, siempre hay uno del otro lado que empieza una opereta”, disparó.
Para cerrar, fiel a su estilo, Yanina fue al hueso contra las críticas que recibió en las redes sociales. “A mí me chupa un huevo”, concluyó.
Leé también
Temas
Lo más
leído