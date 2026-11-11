El Papa León XIV visitará Luján en su último día en la Argentina: horarios y cronograma

El papa León XIV recorrerá la zona de la basílica de Luján, la patrona de la Argentina.

La ciudad de Luján, en la provincia de Buenos Aires, se prepara para recibir este miércoles 11 de noviembre al papa León XIV, quien encabezará una misa multitudinaria frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, uno de los principales centros de devoción mariana en Argentina.

La celebración principal está programada para las 10:00 de la mañana en la Plaza Belgrano, ubicada frente a la basílica, y se espera la llegada de miles de fieles tanto de la provincia como de otras regiones del país. Esta visita se enmarca en un feriado provincial que abarca los 135 municipios bonaerenses, con el fin de facilitar la participación de la comunidad.

Las actividades religiosas se extenderán durante la jornada del miércoles, cuando se implementará un operativo especial tanto de seguridad como de transporte. Desde el mediodía del martes se llevarán a cabo cortes y desvíos en los principales accesos a Luján, restringiendo la circulación vehicular hacia el centro de la ciudad.

Dependiendo del corredor utilizado, la caminata desde los estacionamientos hasta la basílica puede variar entre 3 y 8,5 kilómetros. Por ejemplo, quienes accedan desde la Ruta Nacional 5 deberán recorrer aproximadamente 5 kilómetros a pie, mientras que desde la Autovía 7 el trayecto puede superar los 7 kilómetros. Se recomienda llevar calzado cómodo, agua y prever las necesidades especiales de niños, adultos mayores y personas con movilidad reducida.

Para facilitar el traslado, se implementará un servicio extraordinario de transporte público, con frecuencias habituales para días hábiles incluso durante el feriado, además de refuerzos nocturnos. Las líneas ferroviarias Sarmiento y San Martín serán fundamentales para acercar a los peregrinos, aunque se aconseja consultar previamente horarios y estaciones habilitadas, debido a posibles modificaciones por seguridad.

El operativo de seguridad incluirá la instalación de 51 postas de cuidado en los accesos y alrededores del evento, donde se brindarán servicios de orientación, hidratación, asistencia sanitaria y ayuda para localizar personas extraviadas. Además, habrá puestos médicos avanzados y un dispositivo especial para emergencias. Los voluntarios estarán identificados con remeras amarillas para facilitar su reconocimiento.

La visita del papa León XIV representa un evento histórico para Luján, una ciudad que cada año recibe a miles de peregrinos en honor a la Virgen, patrona de Argentina. Será transmitido por los canales de televisión para todo el país.