Explota la nostalgia en el puerto con el Grupo Red

El viernes es noche de clásicos en Brewhouse y qué mejor que hacer gala de la velada que la fiesta Glitch de los 90 y los 2000 con la presentación especial de Javito y el Grupo Red.

"Todos esos clásicos que cantaste y bailaste mil veces vuelven a sonar en una noche imperdible" aseguran desde la producción del evento que es apto para mayores de 18 años y comenzará a las 21 en Diagonal Garibaldi al 4800.

Con entrada gratuita hasta las 00, los presentes disfrutarán de una noche llena de cumbia, pop, rock y mucho más. Musicalizarán el show Patricio DJ y Lucho Remix y el cuerpo de baile estará a cargo de Dance Up.





Grupo Red es, sin dudas, una de las bandas más recordadas y con más éxito de los noventa. Pasó mucho tiempo, pero todavía siguen tocando y reencontrándose con todo el público que los apoyó desde el comienzo.

El primer material discográfico, llamado "El color de tu corazón", superó las 300 mil copias vendidas y fue doble disco de platino. Los artistas de cumbia fueron furor con temas como "Amor de adolescentes" y "No podré olvidarme". Ambos hits desataron un delirio absoluto en sus fanáticas. Al poco tiempo del debut, los shows se triplicaron por el intenso pedido de la gente.

Si bien la entrada es gratuita hasta las 00, debe realizarse una reserva mediante sistema Cultutickets