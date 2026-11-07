Tropitango vuelve a Mar del Plata con una "Noche de Recuerdo" a puro ritmo en BrewHouse

Mar del Plata se prepara para vivir una noche a pura música y nostalgia. Tras su exitoso paso por el complejo, Tropitango se vuelve a unir a Cumbia en el Puerto para protagonizar una nueva edición bautizada como la "Noche de Recuerdo" (NDR), ideal para disfrutar al máximo del fin de semana largo.

El evento tendrá lugar el próximo domingo 8 de noviembre (preferiado) en las instalaciones de Ciudad Cultural BrewHouse Puerto, ubicado en Diagonal Garibaldi 4830. La propuesta promete reunir los mejores clásicos bailables en una noche pensada para revivir los grandes hits que marcaron a generaciones.

Como ya es costumbre en cada convocatoria del espacio cultural, los asistentes podrán complementar la experiencia con una amplia oferta de servicios que incluye barras de tragos, canillas de cerveza artesanal y foodtrucks con opciones gastronómicas variadas.

Entradas y Promociones

Los tickets para asegurar el ingreso ya se encuentran a la venta a través de la plataforma Cultickets. Además, para quienes deseen planificar su compra, el sistema cuenta con la facilidad de abonar en 4 cuotas sin interés pagando con Banco Provincia.